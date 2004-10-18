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19.10.2004
Конкурсы
18 октября 2004 г. 23:00
76
Конкурсы на 19.10.2004 -
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07:54
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту России
08:13
Трехдневный траур объявили в Дагестане
08:45
Казахстан впервые выступит на Олимпийских играх в брейкинге
09:46
Свыше 1,3 тыс. паломников умерли во время хаджа в этом году
09:10
Венгрия сотворила историю на Евро
10:32
Солдат-срочник вышел из комы в Отаре
10:54
МСХ просит помощи у Мининформации в разъяснении населению разницы между маслом и спредом
10:09
УЕФА принял меры на Евро-2024 из-за Роналду
11:31
СМИ: Взрывы прогремели на промышленном объекте в Шотландии
11:16
Среди задержанных граждан Казахстана нет – МИД о пожаре в Греции
11:48
Жара до 46 градусов ожидается в Казахстане
12:25
Премьер провел заседание Совета директоров фонда «Самрук-Қазына»
12:52
Президент сменил главнокомандующего ВМС ВС РК
13:19
Акимат Астаны не будет ремонтировать сгоревший ЖК Rixos Khan Shatyr Residences
18 июня 2024 г. 3:00
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
20 июня 2024 г. 2:00
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
17 июня 2024 г. 17:18
Определены победители первой республиканской геологической универсиады
18 июня 2024 г. 1:00
В Алматы приветствовали чемпиона мира Казыбека Ногербека
17 июня 2024 г. 20:29
Тело пропавшей экс-судьи из Казахстана нашли в Германии
18 июня 2024 г. 17:35
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
18 июня 2024 г. 0:30
Казахский – язык чувств
18 июня 2024 г. 0:00
Пусть всегда будет папа! Второй год в Казахстане празднуют День отца
22 июня 2024 г. 1:00
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
17 июня 2024 г. 18:06
Когда завершат полную оцифровку аттестатов выпускников предыдущих лет
17 июня 2024 г. 17:50
Создание цифровой системы прогнозирования паводков обсудили в правительстве
18 июня 2024 г. 2:32
Фермеры готовятся к приходу сайги
19 июня 2024 г. 0:30
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
17 июня 2024 г. 16:52
Солдат-срочник впал в кому: Токаев поручил провести тщательное расследование
18 июня 2024 г. 4:30
Банкрот? А жена разрешила?
17 июня 2024 г. 14:37
Токаев поздравил Рыбакину с Днем рождения
18 июня 2024 г. 1:30
Во сколько оценят бесценный сад?
18 июня 2024 г. 8:00
Когда бизнес в надежных руках
17 июня 2024 г. 14:18
Переоформлять автомобили стало проще в Казахстане
18 июня 2024 г. 18:39
Цифровую карту телекоммуникаций разработали в Казахстане
30 мая 2024 г. 2:03
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
25 мая 2024 г. 2:10
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
5 июня 2024 г. 7:57
Консолидация и развитие
25 мая 2024 г. 11:00
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
31 мая 2024 г. 5:48
Триумф и трагедия казахских баев
6 июня 2024 г. 3:30
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
31 мая 2024 г. 6:05
Костанайские археологи бьют тревогу
1 июня 2024 г. 17:30
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
1 июня 2024 г. 17:00
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
25 мая 2024 г. 4:00
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
1 июня 2024 г. 0:26
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
25 мая 2024 г. 15:17
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
1 июня 2024 г. 18:30
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
1 июня 2024 г. 19:00
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
1 июня 2024 г. 18:00
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
8 июня 2024 г. 4:30
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
3 июня 2024 г. 9:22
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
25 мая 2024 г. 1:40
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
14 июня 2024 г. 3:37
Фанаты Димаша изучают казахский язык
15 июня 2024 г. 4:00
Новый этап развития системы здравоохранения страны
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Казахстанская правда
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