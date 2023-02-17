2 автомобиля ушли под асфальт на главном проспекте Караганды

Автомобили провалились под асфальт в городе Караганде после порыва трубопровода, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: instagram.com/dorogi_karagandy/

«На главном проспекте Караганды, Бухар жырау, один автомобиль ушел под землю, второй выбил «ходовку», – так подписаны видео и фото дорожных происшествий в местном Instagram-паблике.

Полиция 17 февраля при мониторинге социальных сетей выявила эту публикацию.

По инциденту с двумя автомашинами, провалившимися в проем под асфальтовым покрытием, работники дорожной службы и ТОО «Караганды Су» пояснили, что 2 дня назад в данном месте произошла утечка воды с трубопровода холодной воды диаметром 400 мм.

Ремонтная бригада Караганды Су перекрыла дорогу, откачала воду и устранила аварию. Однако ночью 17 февраля произошел очередной порыв – вода залила дорогу и размыла грунт.

«Полицейские начали сбор материалов по факту порчи имущества владельцев автомобилей. Для взыскания суммы ущерба пострадавшим необходимо обратиться в суд с исковым заявлением, с приложением материалов органов полиции. В отношении должностного лица ТОО «Караганды Су», ответственного за данный участок, будет составлен административный протокол по части 2 статьи «Невыполнение требований законодательства Республики Казахстан по содержанию смотровых колодцев подземных коммуникаций, создающее угрозу безопасности дорожного движения», – пояснили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.