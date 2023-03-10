2 кроссовера "угнал" на автовозах актюбинец

Фото: polisia.kz

Житель Шымкента пожаловался в полицию на неизвестного, обещавшего перевезти 2 кроссовера из Актау в Астану. Но автомобили так и не доехали до места назначения.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого.

«Установлено, что, представившись водителем автовоза, он обещал перевезти автомашины. Затем нанял автовоз до Актобе, чтобы замести следы, перегрузил автомобили на другой автовоз и отправил в Алматы. 2 машины Mitsubishi Montero Sport изъяты в южной столице и возвращены владельцу.

Начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 уголовной статьи «Мошенничество», – отметили в полиции.