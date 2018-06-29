2-летний ребенок утонул в емкости с водой в Жамбылской области

Двухлетний ребенок утонул в емкости с водой в Жамбылской области, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на областной департамент по ЧС.
"Последний случай произошел в селе Жасоркен Жамбылского района. Во дворе дома, оставшись без присмотра родителей, по неосторожности упал в емкость с водой и утонул двухлетний ребенок. Тело мальчика извлечено из емкости самими родственниками", – сообщили в департаменте.
По информации ДЧС, с начала 2018 года на водоемах области зарегистрировано 8 несчастных случаев, где утонули 7 человек, из них четверо детей. Несчастные случаи произошли в Жамбылском, Шуском и Жуалынском районах.