Фото: astana.sud.kz
Общество
2 млн тенге за оскорбление дочери в WhatsApp-чате взыскала через суд астанчанка

Жительница города Нур-Султана отсудила два миллиона тенге у родителей подростка, оскорбившего ее дочь в WhatsApp, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт суда столицы.

Дело рассматривал Алматинский районный суд города Нур-Султана.

В сентябре 2021 года в чате бывших одноклассников в WhatsApp подросток написал оскорбительные сообщения в адрес своих одноклассников, в том числе несовершеннолетней дочери истца.

Мать девочки обратилась в суд с требованием возместить моральный вред в сумме 5 млн тенге, поскольку из-за оскорблений одноклассника школьница месяц находилась в стрессовом состоянии, ей даже потребовалась помощь психолога.

Постановлением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Нур-Султана отец подростка привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына.

«При определении размера компенсации морального вреда суд принял во внимание жизненную важность личных неимущественных благ и прав несовершеннолетней, испытавшей психологический стресс в результате оскорблений со стороны одноклассника, также учтены семейное и имущественное положение ответчиков.

Решением суда иск удовлетворен, с родителей мальчика в пользу истца в солидарном порядке взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн тенге», – сообщили в суде.

Решение не вступило в законную силу.

Популярное

Все
Почему нельзя бороться с инфляцией и одновременно стимулировать рост экономики в Казахстане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Казахстан узнал соперников по финальной части Кубка Дэвиса
Что стоит знать казахстанцам о грядущих изменениях Конституции
Более 11 млрд тенге могли нерационально потратить в Шымкенте за три года
Правящей партии в Казахстане предстоит пройти настоящий стресс-тест без Токаева
Как сегодня живет аул детства выдающегося ученого Каныша Сатпаева
Что станет основой для построения Второй республики в Казахстане
Не забыть о налогах и провести платежи дистанционно поможет бизнесменам новое приложение
Шаг вперед, два назад
Почему погибают тюлени?
От Москвы до Берлина
​​​​​​​Афганский излом
Северные «подберезовики»
Сильная армия – сильный Казахстан
Пусть будет город-сад
О ложных сообщениях
Пропагандистские СМИ – прямой путь к средневековью
О качестве жизни
Не все так просто
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Как формировались новые вооруженные силы Казахстана
40 млн тенге исчезли с банковского счета жителя Павлодара после звонка из "банка"
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
Миллионы пострадавших и надежда на затишье перед Пасхой – обзор ситуации в Украине
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Акмолинец лишил носа свою сожительницу из-за ревности
Определены условия и порядок размещения Тюркской академии в Казахстане
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Токаев дал ауызашар для постящихся в Рамазан
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников

Читайте также

Общество
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 …
Общество
Более 11 млрд тенге могли нерационально потратить в Шымкент…
Общество
Что стоит знать казахстанцам о грядущих изменениях Конститу…
Общество
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]