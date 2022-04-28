2 млн тенге за оскорбление дочери в WhatsApp-чате взыскала через суд астанчанка

Жительница города Нур-Султана отсудила два миллиона тенге у родителей подростка, оскорбившего ее дочь в WhatsApp, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт суда столицы.

Дело рассматривал Алматинский районный суд города Нур-Султана.

В сентябре 2021 года в чате бывших одноклассников в WhatsApp подросток написал оскорбительные сообщения в адрес своих одноклассников, в том числе несовершеннолетней дочери истца.

Мать девочки обратилась в суд с требованием возместить моральный вред в сумме 5 млн тенге, поскольку из-за оскорблений одноклассника школьница месяц находилась в стрессовом состоянии, ей даже потребовалась помощь психолога.

Постановлением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Нур-Султана отец подростка привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына.

«При определении размера компенсации морального вреда суд принял во внимание жизненную важность личных неимущественных благ и прав несовершеннолетней, испытавшей психологический стресс в результате оскорблений со стороны одноклассника, также учтены семейное и имущественное положение ответчиков.

Решением суда иск удовлетворен, с родителей мальчика в пользу истца в солидарном порядке взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн тенге», – сообщили в суде.

Решение не вступило в законную силу.