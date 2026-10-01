20 компаний из Казахстана представили свою продукцию на выставке в Минске

Главы делегаций стран-участниц и государств-наблюдателей ЕАЭС посетили выставку «ИННОПРОМ. Беларусь» и ознакомились с инновационной продукцией, производимой в том числе в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Казахстан принимает участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», объединившей представителей порядка 40 стран. Национальную экспозицию представляют компании из сфер машиностроения, цифровизации, горно-металлургической и химической отраслей, легкой промышленности. В этом году Казахстан представил новые промышленные разработки с высоким экспортным потенциалом, сообщил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков.

«Уникальность представляет каждый проект. Среди продукции для железнодорожной отрасли можно отметить колесные пары, которые производятся в Казахстане. Кроме того, наши предприятия разработали новый S-образный диск железнодорожного колеса, применяемый в вагоностроении. Его срок службы выше, чем у аналогов, используемых для колеи 1520 мм. Подобные разработки показывают, что наши предприятия способны создавать инновационную и конкурентоспособную продукцию», — отметил Олжас Сапарбеков.

Отечественный производитель телевизоров планирует расширить экспорт в страны Центральной Азии

Почти половину производимых в Казахстане телевизоров выпускает одно предприятие. За пять лет компания DS Multimedia CA произвела более 250 тыс. телевизоров общей стоимостью около 10 млрд теңге. За последний год завод нарастил суточную мощность вдвое – с 600-700 до 1200-1300 телевизоров. Также налажено изготовление задних панелей, упаковки и комплектующих. Сейчас продукция предприятия поставляется в Россию, в перспективе компания намерена расширить линейку и рассматривает выход на рынки Узбекистана, Кыргызстана и других стран. Участие в выставке компания рассматривает как возможность найти новых партнеров и расширить географию экспорта.

Казахстанский завод бытовой техники вдвое нарастил производственные мощности за год

Казахстанский производитель бытовой техники Almaty Turmystyq Tehnika Zayyty планирует в 2028 году наладить выпуск холодильников и морозильного оборудования. Сейчас завод производит кухонные плиты, духовые шкафы, варочные поверхности и вытяжки.

Компания ежегодно наращивает производственные мощности: в 2024 году выпущено 30 тыс. единиц техники, в 2025 – 55 тыс, по итогам 2026 года планируется выход на 100-110 тыс. единиц техники.

«На предприятии есть собственные цеха штамповки, покраски и эмалирования, а также производство упаковочного пенопласта. Металлические комплектующие изготавливают самостоятельно, используя собственные матрицы и пресс-формы. Компания сама разработала дизайн продукции и максимально локализовала производство. Следующий этап расширения – это климатическая техника, холодильное и морозильное оборудование. Мы хотим производить и начать этот проект в 2028 году», — рассказал глава предприятия Арсен Уштаев.

Казахстанская компания разработала промышленный насос для работы в особо агрессивных средах

Компания ТОО «Maker» представила собственную разработку – горизонтальный центробежный насос ЦНС-180, который позволит откачивать большие объемы воды и стабилизировать условия труда на рудниках. Предприятие планирует расширить производство промышленных насосов и начать поставки за рубеж.

«Устройство откачивает до 180 м3 воды в час и рассчитано на особо агрессивные среды, где обычные насосы не выдерживают нагрузки. Наша продукция используется в откачке водных и других высокоабразивных масс для обеспечения более стабильных и безопасных условий труда в горной промышленности», — рассказал директор предприятия Ержан Данияров.

KSP Steel расширяет производство и наращивает экспорт бесшовных труб: за год заключены контракты на сумму свыше $90 млн

Единственный в Казахстане производитель нефтяных бесшовных труб KSP Steel расширяет линейку продукции и наращивает экспорт, сообщил коммерческий директор компании Бауыржан Кожабеков. Предприятие мощностью до 300 тыс. тонн продукции в год заключило контракты на сумму свыше $93 млн с США – уже отгружено 4,5 тыс. тонн труб. Продукция завода поставляется также в Канаду, Египет, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан.

«Мы отвечаем полностью задачам, поставленным Президентом Республики Казахстан в рамках программы по импортозамещению. Внутреннее производство планируем расширять в новых сегментах, таких как трубы с премиальными резьбовыми соединениями, трубы с нанесением внутреннего антикоррозионного покрытия, которые в дальнейшем будут применяться при строительстве, бурении, а также капитальном и подземном ремонте скважин», — рассказал Бауыржан Кожабеков.

Уникальное производство компьютерных плат с элементами ИИ планируют запустить в Казахстане

Компания Qazaq Investment Company, выпускающая компьютерную и сервисную технику, планирует запустить в ближайшее время первую в Казахстане SMT-линию полного цикла производства плат: в стране будут выпускаться собственные серверы, материнские платы и накопители.

«Данный проект позволит нам реализовать программу Главы государства в области импортозамещения по комплектующим для компьютерной техники. Также мы планируем использовать искусственный интеллект в наших будущих платах. Это напрямую соответствует программе нашего Президента по увеличению долю содержания искусственного интеллекта в казахстанской продукции», — рассказал представитель компании Qazaq Investment Company Максат Абишкен.

Стартап TrustExam.ai внедрил систему удаленного контроля в промышленный сектор для аттестации сотрудников

В рамках развития IT-решений в Казахстане компания TrustExam.ai масштабировала систему сертификации, верификации и проведения экзаменов с прокторингом в сферу промышленной безопасности. Решение позволяет подтверждать достоверность знаний сотрудников на предприятиях, деятельность которых сопряжена с риском для здоровья и жизни. Сегодня разработка применяется в России, Канаде, Индии и США.

В рамках 5-летнего контракта с предприятием «Газпромнефть» за 3-4 месяца около 100 работников российской компании прошли аттестацию на промышленную безопасность с использованием казахстанской разработки.