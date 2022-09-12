Общество 20 лет без алкоголя живет целое село в Северо-Казахстанской области 12 сентября 2022 г. 0:15 Андрей Кратенко Пьянству – бой! В ауле Тендык, что в 170 км от Петропавловска, проживают более 300 человек. Двадцать лет назад они решили отказаться от употребления спиртных напитков и до сих пор живут трезво. Подтвердил это и аким Тендыкского сельского округа Ержан Каскулаков, указавший, что в селе Тендык спиртное не продается с 2002 года. – Все началось с того, что один наш аксакал построил в ауле мечеть и тогда же предложил жителям отказаться от спиртного, – говорит Ержан Каскулаков. – С тех пор у нас в магазинах алкоголь не продается, а на тоях и свадьбах пьют только кумыс. Молодежь охотно играет в футбол. Для этого есть площадка. Жители села трудоустроены. Благодаря трезвому почину в селе в последние годы не было особо тяжких преступлений, не происходит здесь и дорожно-транспортных происшествий, совершенных в нетрезвом состоянии. За пять лет тут произошла всего одна кража.