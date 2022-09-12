Общество
20 лет без алкоголя живет целое село в Северо-Казахстанской области
Андрей Кратенко

Пьянству – бой!  

В ауле Тендык, что в 170 км от Петропавловска, проживают более 300 человек. Двадцать лет назад они решили отказаться от употребления спиртных напитков и до сих пор живут трезво. Подтвердил это и аким Тендыкского сельского округа Ержан Каскулаков, указавший, что в селе Тендык спиртное не продается с 2002 года.

– Все началось с того, что один наш аксакал построил в ауле мечеть и тогда же предложил жителям отказаться от спирт­ного, – говорит Ержан Каскулаков. – С тех пор у нас в магазинах алкоголь не продается, а на тоях и свадьбах пьют только кумыс. Молодежь охотно играет в футбол. Для этого есть площадка. Жители села трудоустроены.

Благодаря трезвому почину в селе в последние годы не было особо тяжких преступлений, не происходит здесь и дорожно-транспортных происшествий, совершенных в нетрезвом состоя­нии. За пять лет тут произошла всего одна кража.

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