​20 лет мира и созидания

Астана – город контрастов, город семи ветров, новых свершений, новых технологий. Сейчас мы любим ее за зеркальные небоскребы, развитую инфраструктуру, полный доступ ко всем услугам, возможность воплотить свои надежды и мечты, жить жизнью, полной приключений и новых знакомств. Наверняка в мегаполисе всякий находит себя в любимом деле. А тот, кто прожил здесь больше 20 лет, может смело называть себя астанинцем, ведь вместе со столицей прошел путь от небольшого города до города мира.

Давайте вспомним, чем знаменателен 1998 год, кроме того, что 10 июня состоялось международное представление Акмолы в качестве новой столицы, а 6 мая этого же года Указом Президента Казахстана, «учитывая ходатайства местных исполнительных и представительных органов, пожелания общественности города Акмолы и на основании заключения Государственной ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан» Акмола была переименована в Астану.

Была внедрена накопительная пенсионная система, внесены изменения в Конституцию, было отредактировано 19 статей, в частности, касающихся сроков и полномочий Президента, утверж­дены професссиональные праздники. Началась борьба с коррупцией – 9 июля был опубликован Закон «О борьбе с коррупцией», с тех пор он многократно изменялся и дополнялся, но действует до сих пор. Талгат Мусабаев совершил второй полет спустя 4 года после первого вояжа в космос, 29 января

1998-го вновь отправился на орбиту.

Сегодня город пестрит яркими красками информационных табло, широкими LED-экранами, замысловатыми архитектурными воплощениями разных форм. Но, как говорят люди старшего поколения, раньше здесь все было по-другому.

Это был небольшой городок, больше напоминавший большую деревню, где по утрам мычали коровы и заливисто пели петухи. Здесь, казалось, все знали друг друга. А на левом берегу, где сейчас находится административный центр, рос густой камыш, в болоте квакали лягушки.

За эти годы Астана изменилась до неузнаваемости. И дело даже не только в архитектуре, новых домах и парках, а в появлении в Астане своей особой столичной атмосферы.

В столицу Казахстана приезжают на гастроли самые известные исполнители и самые прославленные театры мира, например, Ла Скала, и они всегда идут с полным аншлагом.

Появились и достойные теат­ральные коллективы – «Астана Опера» и «Астана Балет». В городе есть хорошие рестораны с прекрасной кухней и своей неповторимой аурой, торговые центры, фитнес-клубы, оборудованные самыми современными тренажерами, хорошие медицинские клиники, школы и вузы.

Благодаря программе «Цифровой Казахстан» наша жизнь стала удобной. Например, после внедрения системы безналичного расчета нет необходимости бегать по городу в поисках банкомата, нужна лишь банковская карта. «Умные» светофоры в старом центре обезо­пасили передвижение авто и пешеходов. А о «продвинутых смартфонах» мы и мечтать не могли, ведь 20 лет назад, чтобы позвонить родным, приходилось бежать в переговорные пункты «Казахтелекома». Помнится, как, придя на вокзал, первым делом бежишь к перелистываемому информационному стенду, чтобы узнать расписание поездов. Зато сейчас на большом информационном табло все отображается крупными буквами, необходимую информацию видишь на расстоя­нии 3 метров.

В современных школах появились электронные журналы, что значительно упрощает жизнь учеников и учителей. Через приложение EduMark родители отслеживают успеваемость своих отпрысков.

Даже новая мечеть подверг­лась «оцифровке» – установлены солнечные батареи, мощности которых хватит не только на ее нужды, но и для некоторой час­ти города.

Кроме того, в роддомах можно оформить свидетельство о рождении, назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ним, социальные выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, а также поставить ребенка на очередь в детский сад.

Упомянем и о медицинском портале DamuMed, позволяю­щем получить быстрый дос­туп к медицинским услугам, записав себя, и своих членов семьи на прием к врачу. Сейчас стало гораздо проще попасть к специа­листам. Во-первых, благодаря терминалам, которые установлены в поликлинике, во-вторых, это можно делать дома или сидя на рабочем мес­те, то есть не выходя никуда, через сайт, сейчас это занимает несколько минут.

По статистике, уже сегодня более 40% населения планеты имеет доступ к Интернету, и почти в каждых 7 из 10 домохозяйств есть мобильный телефон. Цифровые технологии дали ряд преимуществ: упрощение доступа населения и бизнеса к государственным услугам, ускорение обмена информацией, появление новых возможностей для ведения бизнеса, создание новых цифровых продуктов и т. д.

В настоящее время уровень компьютерной (цифровой) грамотности населения составляет 76,2% – это неплохой показатель. Но для достижения постав­ленных задач необходимо его улучшение не только в количественном, но и в качественном выражении. Для этого в подготовке специалистов для цифровой экономики необходимо делать акцент прежде всего на навыки в анализе информации и развитие креативности мышления.

На сегодняшний день подготовка ИКТ-специалистов для отраслей экономики в Казахстане ведется в 89 высших учебных заведениях по 11 специальностям и в 318 организациях технического и профессионального образования по 5 специальностям.

Сравнив Астану 20 лет назад и сегодня, какую картину мы наблю­даем? Благодаря усилиям и креативности Нурсултана Назарбаева,­ столица входит в десятку красивейших городов мира и по решению ЮНЕСКО носит звание «Город мира».