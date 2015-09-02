Свежий выпуск 20 лет плодотворной деятельности

На встрече были обсуждены вопросы участия корпорации в развитии нефтегазовой отрасли Казахстана в новых экономических условиях.

Глава государства подчеркнул, что наша республика имеет большой опыт сотрудничества с CNPC и за эти годы сформирована солидная база взаимодействия.

– Развитие нефтегазового рынка – один из главных пунктов нашего сотрудничества с КНР. Ваша корпорация работает в сфере добычи, транспортировки и переработки углеводородов. Знаменательно, что с текущего года CNPC войдет в состав Совета иностранных инвесторов при Президенте Казахстана, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент остановился на важных проектах, реализуемых в нашей стране с участием корпорации.

– Осуществляется освоение мес­торождения Кашаган, ведется модернизация Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, строится комплекс по производству нефтегазового оборудования в Мангистауской области, газопровод Бейнеу – Бозой, – сказал Глава государства, добавив, что эти объекты представляют большую значимость и им уделено большое внимание в переговорах с Председателем КНР Си Цзиньпином.

Нурсултан Назарбаев также отметил, что корпорация обладает богатым опытом не только в сырьевом секторе. В связи с этим Глава государства пригласил CNPC к активному участию в работе международного финансового центра, создание которого запланировано в Астане.

В завершение Президент дал высокую оценку деятельности CNPC в сфере разработки высоких технологий и выразил заинтересованность в совместной работе в данном направлении.

В свою очередь Ван Илинь поблагодарил Нурсултана Назарбаева за поддержку, оказываемую компании в течение 20 лет ее деятельности на рынке Казахстана, сообщила пресс-служба Президента.