Популярный американский сайт о спорте Fansided.com представил подборку 20 малоизвестных фактов о казахстанском чемпионе мира в среднем весе Геннадии Головкине перед его поединком с Саулем "Канело" Альваресом, сообщает sports.kz
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1. Головкин и "Канело" вместе спарринговали и тренировались в 2011 году.
2. Титульные бои Головкина в среднем длятся 5,5 раунда.
3. Головкин имеет несколько спонсорских контрактов.
4. GGG утверждает, что смог бы драться до 40 лет.
5. Он никогда не был линейным чемпионом в среднем весе.
6. Геннадий завладел титулом WBC "Канело" в 2016 году.
7. Два старших брата Геннадия погибли во время службы в армии.
8. Брат Геннадия Максим был элитным боксером-любителем.
9. Три боя Головкина транслировались в системе pay-per-view (с Давидом Лемье – 150 тысяч проданных PPV, с Келлом Бруком – 500 тысяч, с Дэниэлом Джейкобсом – 170 тысяч).
10. Дэниэл Джейкобс прервал серию GGG в 23 последовательных нокаута.
11. Головкин имел рекорд 18-0 с 17 нокаутами в титульных боях.
12. Головкин сотворил историю среднего веса в поединке с Лемье, побив рекорд Карлоса Монсона по количеству последовательных защит титулов в среднем весе – 14.
13. Свой дебют в США Геннадий провел в 2012 году против Гжегожа Проксы.
14. Впервые его бой прошел всю дистанцию в 2007-м против Мехди Буадла – 8 раундов.
15. Головкин лишь однажды дрался на профессиональном ринге в родном Казахстане (с Нильсоном Тапиа, 16 декабря 2010 года в Астане).
16. Головкин побеждал Дэниэла Гила как в любителях, так и в профессионалах.
17. GGG нокаутировал Лучиана Буте на чемпионате мира-2003.
18. Головкин одолел Андре Диррелла в полуфинале Олимпиады-2004.
19. Головкин проиграл в финале среднего веса на Олимпийских играх 2004 года.
20. Его послужной список в любителях – 345 побед и 5 поражений.
Поединок Головкин – Альварес пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе. Прямая трансляция на телеканалах "Qazsport" и "Qazaqstan". Букмекерская контора Пари-Матч считает фаворитом казахстанца: победа Головкина – 1.62, ничья – 26.0, победа Альвареса – 2.35.