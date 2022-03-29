Спорт
20 сборных команд уже завоевали путевки на ЧМ по футболу в Катаре
Кошкарбек Тусипов

Двадцать сборных команд уже завоевали путевки на предстоящий в этом году чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре.

До старта очередного мундиа­ля, который впервые в истории состоится в юго-западной Азии, да еще и в непривычное для всех время года, осталось всего лишь 237 дней. В отборочных играх участ­вуют (а в некоторых случаях уже и завершили выступление) 210 национальных сборных. Всего в финальной стадии выступят 32 команды, причем имена 20 из них уже известны. Двадцатую путевку в ночь с воскресенья на понедельник завоевала сборная Канады, которая в Торонто на стадионе «BMO Филд» в отборочном цикле по Северной Америке разгромила Ямайку со счетом 4:0. У «Кленовых листьев» забитыми голами отметились Кайл Ларин, Тажон Бушанан, Дэвид Хойлетт и Эдриан Мариаппа.

Стоит отметить, что Канаде удалось впервые за 36 лет выйти на чемпионат мира по футболу. Пос­ледний мундиаль, в котором они принимали участие, был ­ЧМ-1986 в Мексике, который тогда выиграла сборная Аргентины, ведомая находившемся на пике своей формы легендой мирового футбола Диего Марадоной.

Сразу же скажем, что Северную Америку в первенстве планеты будут представлять либо три, либо четыре команды. Три ­команды получат прямые путевки в Катар, а четвертая отправится на дополнительные межконтинентальные стыки. За два тура до конца отбора на эти места, кроме Канады, претендуют пять сборных: США (у которой 22 очка), Мексика (22), Коста-Рика (19) и Панама (18).

К сведению болельщиков футбола. Первыми право выступить на самом главном футбольном турнире планеты, естественно, получили хозяева чемпионата – в данном случае Катар. Причем эта сборная пока является единственным дебютантом мундиаля. Еще 19 национальных команд отобрались через квалификацию, а 12 оставшихся финалистов определятся совсем скоро, причем некоторые из них уже сегодня.

А теперь давайте перейдем к континентальным отборам и начнем, конечно же, с Европы, у которой традиционно наибольшее количество квот – 13. На сегодняшний день в Катар точно отправятся Франция (действую­щие чемпионы мира), Сербия, Испания, Швейцария, Бельгия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Англия, Германия.

Сегодня состоятся и два ключевых стыковых матча: Польша сыграет со Швецией, а Португалия встретится с Северной Македо­нией. Поляки, отметим, получили прямую путевку в финал стыков после отстранения (в связи с военными событиями в Украине) сборной России. А шведы лишь в дополнительное время после 120 минут обыграли Чехию с минимальным счетом 1:0. Сборная Португалии сыграла невероятный матч с Турцией, завершившийся с итоговым счетом 3:1. При этом команда Криштиану Роналду вела со счетом 2:0, но пропустила вначале один гол, а потом могла пропустить и второй мяч. Турки на 85-й минуте били пенальти, но у них фатально ошибся перенервничавший Бурак Йылмаз, который пробил мимо. Теперь португальцам придется сразиться за попадание в финал с командой-сенсацией Северной Македонией.

Северная Македония на меж­дународной футбольной арене появилась лишь в 1994 году, когда футбольная федерация этой небольшой балканской страны стала членом ФИФА и УЕФА. Она ни разу не участвовала в чемпио­натах мира, а на чемпионатах Европы дебютировала в 2021 году. Кстати, сборная ­Казахстана 4 июня прошлого года сыграла товарищеский матч с этой сборной и уступила 0:4

В этот раз македонцы удивили тем, что вывели из борьбы за заветную путевку не кого-нибудь, а действующих чемпионов Европы и четырехкратных чемпио­нов мира – итальянцев. Причем невозможное произошло в самой Италии. Игра настолько была важной, что апеннинцы специально перенесли этот матч в город Палермо на стадион «Ренцо Барбера», где почти всегда побеждали при поддержке местной горячей публики. Тем более они надеялись это сделать с какой-то Северной Македонией, но очень просчитались. Героем этого поединка стал левый вингер македонцев Александар Трайковски, который, не поверите, большую часть своей карьеры провел в местном клубе «Палермо» (сейчас он выступает в Саудовской Аравии за команду «Аль-Фейха»). Александар (еще раз не будем его путать с Александром Великим, но определенную связь все же почувствуем) совершил под­виг на 92-й добавленной минуте, когда и забил столь нужный мяч. Сможет ли он преподнести еще одно чудо и забить победный гол еще и Португалии, узнаем уже сегодня ночью.

Что же касается «Скуадры Адзурры», то их поражение можно назвать полным провалом. При этом необходимо учитывать и тот факт, что Италия не попадет на чемпионат мира второй раз подряд – ведь в 2018 году они не смог­ли поехать еще и на первенство планеты, прошедшем в России.

Но возвращаясь к отборочному циклу в Старом Свете, скажем, что последнего участника финальной стадии придется ждать минимум до лета. Из-за ситуации в мире матч Украина – Шотландия был перенесен. Победителя этой встречи уже ждет сборная Уэльса, которая переиграла Австрию со счетом 2:1 благодаря дублю великолепного Гарета Бэйла.

А теперь перейдем к далекой Южной Америке, где известны четыре сборные, которые уже вовсю могут готовится к мундиалю. Это Бразилия, Аргентина, Эквадор и Уругвай. Сейчас в Латинской Америке ведется нешуточная борьба за путевку на межконтинентальные стыки с командами из других частей планеты. На эту путевку претендуют сборные Перу (набравшая 21 очко), Колумбии (20) и Чили (19). Все матчи пройдут в ночь на 30 марта. Перуанцы сыграют дома с Парагваем, колумбийцы в гостях сойдутся с Венесуэлой, а вот чилийцы будут биться с Уругваем.

А теперь об Африке, которой выделено пять мест. Все пять финалистов из Черного континента определятся в двухматчевых противостояниях, причем первые встречи уже прошли. Так сборная Египта на своем поле победила Сенегал со счетом 1:0, Алжир в гос­тях также – 1:0 обыграл Камерун. Тунис на выезде одолел Мали – 1:0, Нигерия дома не смогла победить Гану – 0:0 и ДР Конго разошлась на своем поле с миром с Марокко – 1:1. Как видите, здесь ситуация очень запутанная, и практически все команды имеют равные шансы на то, что бы отправиться в Катар.

Что касается Азии, то здесь известны пять финалистов – это Катар, Иран, Южная Корея, Саудовская Аравия и Япония. Есть у стран этого континента (а также примкнувшей к ним Австралии, которая уже обеспечила себе право на стыковые матчи) возможность получить и шестую путевку. Но, чтобы ее получить, надо пройти довольно сложную схему. Так, сначала между собой сыграют сборные, занявшие третьи места в отборочных группах. Это ОАЭ (у которой 9 очков), Ирак (8) и Ливан (6). Счастливчик из этой тройки сыграет с ­Австралией, но на этом для них поединки не закончатся. Победитель попадает в межконтинентальные стыки, где продолжит бороться за попадание на чемпионат мира, причем его будет ждать игра с одной из сборных Южной Америки.

Еще одну путевку на мундиаль может выиграть, правда гипотетически, и представитель Океании. В воскресенье ночью в полуфиналах Соломоновы Острова обыграли Папуа-Новую Гвинею со счетом 3:2, а Новая Зеландия оказалась сильнее Таити 1:0. Теперь победители сойдутся в финале, и только один отправится в межконтинентальные стыки. Там представитель Океании сыграет с четвертой сборной Северной Америки.

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