20 улиц в Шымкенте назовут в честь ветеранов Великой Отечественной войны

День Победы
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В городе более 30 улиц не имеют официальных названий, либо дублируют друг друга

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

К  80-летию Победы 20 улиц Шымкента назовут в честь Героев Советского Союза и ветеранов Великой Отечественной войны. Их имена присвоят безымянным улицам, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В городе более 30 улиц не имеют официальных названий, либо дублируют друг друга. Это результат присоединения к Шымкенту жилых массивов и близлежащих аулов, в которых были такие же названия, как и в городе.

Масштабный процесс переименования начнется в текущем году и затронет более 200 улиц – безымянных, с повторяющимися названиями, а также названия которых идеологически устарели.

По информации руководителя отдела управления культуры, развития языков и архивов Мадины Утеповой, при присвоении того или иного названия определенной улице учитывается мнение жителей, протяженность и благоустройство транспортной артерии, расположение и историческое значение.

 

#Шымкент #ветераны #ВОВ #имена #улицы

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