200-килограммовую книгу украли во Франции

Происшествия,Европа
Айман Аманжолова
корреспондент

Обложка книги была сделана Сальвадором Дали, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Из центра современного искусства в Иссуаре в ночь на 5 октября украли книгу Жозефа Форе «Апокалипсис», обложку к которой сделал художник Сальвадор Дали. Книга весит более 200 кг.

Книга создавалась галеристом Жозефом Форе в единственном экземпляре с 1958 по 1961 год на основе книги Откровения Иоанна Богослова, также известной как «Апокалипсис». Иллюстрации к тексту написали несколько живописцев, в том числе Бернар Бюффе, Леонор Фини, Леонар Фуджита, Пьем-Ив Тремуа и Осип Задкин.

Обложка выполнена из бронзы, ее вес достигает 150 кг. Еще семь авторов написали комментарии к некоторым отрывкам «Апокалипсиса». Среди таких авторов — Жан Кокто, Даниэль-Ропс, Жан Гиттон и другие. Кроме того, над созданием книги работали 25 ремесленных мастерских.

С 1961 по 1972 год «Апокалипсис» был представлен на более чем 140 выставках по всему миру. До того как попасть в собрание Кристиана Карутцоса во французском музее, книга выставлялась в Швейцарии и Японии. Карутцос выкупил ее в 2003 году. Точную цену покупки он не разглашает. По словам коллекционера, на момент создания книга стоила более €304 тыс.

Прокуратура начала расследование. Дело передали в отдел уголовных расследований Клермон-Феррана.

#Франция #кража #книга #Дали

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