200 лет Кобзарю Свежий выпуск 570 Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

На мероприятии в честь юбилея были подведены итоги конкурса «Дети Мангистау читают Кобзаря». В нем приняли участие 19 ребят от 3 до 7 лет. «Мы отметили всех детей, потому что все они вложили частичку души в этот конкурс», – сказала Татьяна Лесниченко, председатель украинского этнокультурного объединения.

Украинское этнокультурное объединение – одно из самых активных в области. Без его представителей не проходит ни один международный конкурс, они стараются вовлечь в свою деятельность как можно больше людей. В следующем году украинское этнокультурное объединение ждет важное событие – ему исполнится 25 лет.

