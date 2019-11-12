200-литровую бочку с марихуаной изъяли у жителя Актау

Полицейские изъяли 200-литровую бочку с марихуаной у жителя Тараза в Актау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
"Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности Мангистауской области задержан житель города Тараз, который арендовал бокс в промышленной зоне Актау для хранения марихуаны. При проведении обыска изъята 200-литровая металлическая бочка, наполненная марихуаной, общим весом более 71 килограмма", – говорится в сообщении.
Как пояснил задержанный, марихуану он вывез из города Шу проселочными дорогами, чтобы избежать внимания полиции.
В ходе обыска в этой же промышленной зоне установлен еще один местный житель, у которого в арендуемом боксе обнаружен пакет с марихуаной весом более 1 килограмма.
Задержанные дали признательные показания и были водворены в ИВС. По возбужденным уголовным делам проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления возможной связи двух задержанных.
В пресс-службе добавили, что наркополицейские завершают оперативно-розыскные мероприятия, реализуемые в рамках республиканской операции "Кокнар-2019". Во многих регионах страны задерживаются граждане, вывозившие марихуану из Шуской долины.