200 млн тенге выманил мошенник у таразцев, предлагая "мясо подешевле из России"

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Несколько жителей Тараза обратились в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По их словам, неизвестный мужчина предлагал приобрести говядину из РФ по низким ценам. Потерпевшие согласились с предложением и с 2020 по 2022 годы передали мошеннику 200 млн тенге.

Сотрудниками полиции в Павлодаре задержан 36-летний подозреваемый. Он полностью признал свою вину. На данный момент водворен в ИВС.

По данному факту проводится расследование по ч. 4 ст. 190 УК РК "Мошенничество".

Проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, добавили в полиции.