200 млрд тенге выделят на поддержку пострадавших от пандемии предприятий

На заседании Правительства председатель Национального банка РК Ерболат Досаев озвучил меры, которые примет финрегулятор в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
Ерболат Досаев сообщил, что, согласно ранее данному поручению Президента, разрабатывается Стратегия денежно-кредитной политики до 2030 года.
"В ней будут учтены озвученные в Послании поручения по повышению эффективности и прозрачности проводимой политики. Утверждение Стратегии запланировано после принятия обновленного Стратегического плана развития страны до 2025 года. Для повышения эффективности реализации денежно-кредитной политики и стабилизации валютного рынка совместно с Правительством будут проработаны дополнительные меры для возврата валютной выручки в страну", – сообщил Досаев.
Он отметил, что в Стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года также будет учтено создание при Национальном банке Комитета по денежно-кредитной политике, главной задачей которого станет принятие стратегических решений по размеру базовой ставки и ее коридора. В среднесрочной перспективе в него войдут независимые члены. Соответствующие изменения будут внесены в законодательные акты до конца 2020 года.
"В целях восстановления экономического роста, согласно поручению Главы государства, будет выделено дополнительно 200 миллиардов тенге для поддержки предприятий в секторах, наиболее пострадавших от последствий кризиса. Перечень отраслей будет определен Правительством совместно с НПП "Атамекен". Программа льготного кредитования Национального банка будет доведена до 800 миллиардов тенге и продлена до конца 2021 года", – заключил Досаев.