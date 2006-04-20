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20.04.2006
Конкурсы
20 апреля 2006 г. 0:00
64
Конкурсы на 20.04.2006 -
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14:19
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
01:00
В Усть-Каменогорске обычный бензин продавали по завышенной цене под видом горючего европейского качества
00:00
Родительская общественность призывает объединить усилия в вопросах воспитания подрастающего поколения
00:30
Инвесторы из более чем 40 стран мира собрались в Алматы, чтобы обсудить перспективы экономического развития Азиатско-Тихоокеанского региона и Центральной Азии
02:00
Жительница Усть-Каменогорска впала в кому и скончалась после пластической операции на глаза
01:30
Могут ли жители Караганды без риска для здоровья пить воду из-под крана?
03:00
Ежегодно в стране более 1 000 несовершеннолетних девочек вступают в брак
02:30
Нередко хитроумные коммерсанты вывешивают в магазинах таблички о невозможности вернуть или обменять товар. Но насколько это законно?
03:30
Волосяной ком более одного килограмма извлекли таразские врачи из желудка подростка
04:00
Сохранить от разрушений цитадель и крепость на Культобе поможет купол, монтаж которого ведется на древних развалинах близ мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи
05:00
Юная казахстанская исполнительница из Алматы Аделина Мухаметжанова стала обладательницей нескольких престижных наград в США
00:00
АЭС в Казахстане: отложить нельзя строить
04:30
Жители Мамырсу собирают деньги на то, чтобы отремонтировать дорогу, ведущую к аулу
05:00
Социальный эталон образцового госслужащего
02:30
Астана примет первенство планеты
02:30
Нас ждут потрясающие полуфиналы и финалы
11:02
Страны Евросоюза могут упростить визовый режим для казахстанцев
02:00
С помощью влагосберегающих технологий
01:00
Красота в объективе фотографа
02:00
Указ Президента Республики Казахстан
9 мая 2023 г. 3:00
Бережно хранят память о Великой Отечественной войне сотрудники алматинского филиала Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК, где собрано более десяти тысяч экспонатов
9 мая 2023 г. 1:30
В Усть-Каменогорске команда прогулочного теплохода спасла на Иртыше людей
9 мая 2023 г. 3:30
Акбию Ракову в этом году исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Если бы подвиг воина получил должную оценку, то мы отметили бы юбилей Героя Советского Союза
9 мая 2023 г. 5:00
Ветераны Великой Отечественной войны Абдыгали Каймолдин и Иван Гапич удостоены высшего звания «Халық қаһарманы»
9 мая 2023 г. 2:30
В Астане состоялся Республиканский турнир по робототехнике, участие в котором приняли 260 детей со всех регионов страны
9 мая 2023 г. 4:30
Жизнь фронтовика, казправдинца Александра Егорова была словно роман, а его книги – о настоящей жизни
9 мая 2023 г. 5:30
К Дню Победы столетнему ветерану войны Сарсенбеку Байжанову из поселка Шиели Кызылординской области подарили от лица всех земляков автомобиль
10 мая 2023 г. 12:25
Почему Токаев ездил на парад в Москву
9 мая 2023 г. 1:00
Уникальный костяной гарпун был найден в ходе раскопок поселения Ботай на территории Северо-Казахстанской области
9 мая 2023 г. 2:00
Девять домов сгорели, сорок человек эвакуировали – таков итог воскресного пожара в Петропавловске
11 мая 2023 г. 17:54
Группу домушников задержали в Алматы
9 мая 2023 г. 4:00
Житель Сырдарьинского района Кызылординской области Яхия Тасыров, несмотря на то, что возраст у него – за сто лет, – один из самых активных местных ветеранов
9 мая 2023 г. 14:40
Двое туристов едва не погибли в ущельях гор Заилийского Алатау
9 мая 2023 г. 9:13
Природный пожар в Алматы локализован
9 мая 2023 г. 15:16
В музее МВД открыли экспозицию в память о ветеране войны, генерале Тумарбекове
9 мая 2023 г. 8:18
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
9 мая 2023 г. 17:48
Мошенники начали рассылать в соцсетях письма якобы от Департамента госдоходов в ЗКО
9 мая 2023 г. 10:02
Смог атаковал Костанайскую область
9 мая 2023 г. 11:03
Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Героя Советского Союза Маншук Маметовой
9 мая 2023 г. 10:49
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днём Победы
21 апреля 2023 г. 2:00
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
17 апреля 2023 г. 6:20
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
17 апреля 2023 г. 22:17
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
22 апреля 2023 г. 11:50
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
25 апреля 2023 г. 12:35
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
21 апреля 2023 г. 20:00
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
26 апреля 2023 г. 3:00
Пять новаций Социального кодекса
21 апреля 2023 г. 20:28
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
3 мая 2023 г. 22:58
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
21 апреля 2023 г. 20:45
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
5 мая 2023 г. 2:00
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
30 апреля 2023 г. 16:50
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
21 апреля 2023 г. 21:39
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
29 апреля 2023 г. 14:02
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
29 апреля 2023 г. 10:13
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
6 мая 2023 г. 1:30
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
30 апреля 2023 г. 12:03
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
6 мая 2023 г. 2:30
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
28 апреля 2023 г. 18:43
Объявлены даты ЕНТ-2023
6 мая 2023 г. 0:30
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
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