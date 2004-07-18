20/07/04 - Закон Республики Казахстан

Об охране, воспроизводстве и использовании животного мираНастоящий Закон регулирует общественные отношения в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и направлен на обеспечение условий сохранения животного мира и его биологического разнообразия, устойчивого использования объектов животного мира в целях удовлетворения экологических, экономических, эстетических и иных потребностей человека с учетом интересов нынешнего и будущих поколений. Глава 1. Общие положения Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 1) бассейновый принцип государственного управления рыбными ресурсами и другими водными животными (далее — бассейновый принцип) — единая система управления рыбными ресурсами и другими водными животными в рыбохозяйственных водоемах (участках) с учетом особенностей воспроизводства и миграции рыб и других водных животных независимо от административно-территориального деления; 2) биологическое обоснование — научно обоснованное заключение на пользование животным миром или на хозяйственную и иную деятельность, способную повлиять на объекты животного мира и среду их обитания; 3) биологическое разнообразие животного мира — разнообразие объектов животного мира в рамках одного вида, между видами и в экологических системах; 4) биолого-экономическое обследование — биологическая и экономическая оценка территории и акватории, проводимая в целях определения допустимого изъятия объектов животного мира и рационального ведения охотничьего и рыбного хозяйства; 5) внутрихозяйственное охотоустройство — комплекс мероприятий по инвентаризации, бонитировке, изучению природных и экономических условий охотничьих угодий, учету животных, проектированию биотехнических и эксплуатационных мероприятий, на основании которых разрабатывается план ведения охотничьего хозяйства; 6) внутрихозяйственное рыбоустройство — комплекс мероприятий по инвентаризации, изучению природных и экономических условий рыбохозяйственных водоемов (участков), учету рыбных ресурсов, проектированию рыбоводно-мелиоративных и эксплуатационных мероприятий, на основании которых разрабатывается план ведения рыбного хозяйства; 7) егерь — работник егерской службы, осуществляющий охрану объектов животного мира на закрепленных охотничьих угодьях и рыбохозяйственных водоемах (участках); 8) егерская служба — структурное подразделение охотохозяйственной и рыбохозяйственной организации, осуществляющее функции охраны объектов животного мира на закрепленных охотничьих угодьях и рыбохозяйственных водоемах (участках); 9) животные — дикие животные (млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, моллюски, насекомые и другие), находящиеся в состоянии естественной свободы на суше, в воде, атмосфере и почве; 10) животный мир — совокупность животных, постоянно или временно обитающих на территории Республики Казахстан, а также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Республики Казахстан; 11) зоологическая коллекция — собрание чучел, яиц, препаратов и частей объектов животного мира, объектов животного мира, в том числе диких животных зоопарков, зоосадов, цирков, зоологических питомников, аквариумов, океанариумов, представляющее научную, культурно-просветительскую, учебно-воспитательную и эстетическую ценность; 12) изъятие объектов животного мира — извлечение (добывание, отстрел, отлов) из среды обитания животных, обитающих в состоянии естественной свободы, на основании разрешения на пользование животным миром, за исключением любительского (спортивного) рыболовства в резервном фонде рыбохозяйственных водоемов (участков) до пяти килограмм на одного рыболова за выезд; 13) искусственное разведение животных — содержание и разведение объектов животного мира в неволе и (или) полувольных условиях; 14) интродукция — преднамеренный или случайный перенос особей видов животных за пределы среды их обитания; 15) категория охотничьего хозяйства — единица классификационного разделения охотничьих хозяйств по признакам продуктивности охотничьих угодий, характера охранных и воспроизводственных мероприятий, присваиваемая охотничьим хозяйствам на основании межхозяйственного охотоустройства; 16) межхозяйственное охотоустройство — определение границ, расчет площади, состояния животного мира и среды его обитания, производимые до закрепления охотничьих угодий; 17) объект животного мира — особь или популяция животных; 18) охрана животного мира — деятельность, направленная на сохранение животного мира, среды его обитания и биологического разнообразия, устойчивое использование и воспроизводство объектов животного мира, а также комплекс мероприятий по профилактике и борьбе с правонарушениями в области охраны, воспроизводства и использования животного мира; 19) охрана среды обитания животного мира — деятельность, направленная на сохранение или восстановление условий устойчивого существования и воспроизводства объектов животного мира в состоянии естественной свободы; 20) охотник — физическое лицо, получившее право на охоту в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 21) охотохозяйственная организация — хозяйствующий субъект, ведущий охотничье хозяйство на закрепленных охотничьих угодьях в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 22) охотничий минимум (охотминимум) — специальная программа по законодательству Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира; 23) охотничье хозяйство — вид хозяйственной деятельности по устойчивому использованию объектов животного мира в охотничьих угодьях, сохранению среды обитания животного мира, их охране и воспроизводству; 24) пользование животным миром — пользование объектами животного мира, их полезными свойствами с изъятием или без изъятия из среды обитания; 25) пользователи животным миром — физические и юридические лица, которым в соответствии с настоящим Законом предоставлено право пользования животным миром; 26) путевка — документ, выдаваемый физическому лицу для посещения закрепленных охотничьих угодий или рыбохозяйственных водоемов (участков) с целью добывания объектов животного мира; 27) разрешение на пользование животным миром — документ установленной формы, дающий право физическим и юридическим лицам на специальное пользование животным миром; 28) резервный фонд охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов (участков) — охотничьи угодья и рыбохозяйственные водоемы (участки), не закрепленные за пользователями животным миром; 29) рыболов — физическое лицо, получившее право на рыболовство в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 30) рыбохозяйственная организация — хозяйствующий субъект, ведущий рыбное хозяйство на закрепленных рыбохозяйственных водоемах (участках) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 31) рыбохозяйственное устройство — определение границ, площади и состояния ихтиофауны, производимое до закрепления рыбохозяйственных водоемов (участков); 32) рыбное хозяйство — вид хозяйственной деятельности по устойчивому использованию рыбных ресурсов и других водных животных в рыбохозяйственных водоемах (участках), сохранению среды обитания, их охране и воспроизводству; 33) сервитут — право ограниченного целевого пользования чужим земельным участком и водным объектом для нужд охотничьего и (или) рыбного хозяйства; 34) среда обитания животного мира — природная среда, в которой объекты животного мира обитают в состоянии естественной свободы; 35) удостоверение охотника — документ установленной формы, удостоверяющий право физического лица на охоту; 36) уполномоченный орган — государственный орган, осуществляющий функции управления и контроля в области охраны, воспроизводства и использования животного мира; 37) устойчивое использование объектов животного мира — использование объектов животного мира способами, не приводящими к истощению видового разнообразия животного мира и сохраняющими его способность к воспроизводству и удовлетворению потребностей нынешнего и будущих поколений. Статья 2. Законодательство Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира 1. Законодательство Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. 2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора. Статья 3. Категории животного мира 1. Животный мир по целевому назначению подразделяется на следующие категории: 1) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных; 2) виды животных, являющиеся объектами охоты; 3) виды животных, являющиеся объектами рыболовства; 4) виды животных, используемые в иных хозяйственных целях (кроме охоты и рыболовства), определяемых уполномоченным органом; 5) виды животных, не используемые в хозяйственных целях, но имеющие экологическую, культурную и иную ценность; 6) виды животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности. 2. Отнесение видов животных к категориям и их перевод из одной категории в другую производятся в целях сохранения видового разнообразия животного мира, их охраны, воспроизводства и устойчивого использования. Статья 4. Собственность на животный мир и объекты животного мира 1. Животный мир находится в государственной собственности. 2. Объекты животного мира, изъятые из среды обитания в порядке, установленном настоящим Законом, а также разведенные и содержащиеся в неволе и (или) полувольных условиях, являются собственностью физических и юридических лиц, которые добыли, разводят и содержат их. Статья 5. Субъекты отношений в области охраны, воспроизводства и использования животного мира Субъектами отношений в области охраны, воспроизводства и использования животного мира являются физические и юридические лица, а также государственные органы. Глава 2. Государственное управление в области охраны, воспроизводства и использования животного мира Статья 6. Основные принципы государственного управления в области охраны, воспроизводства и использования животного мира Основными принципами государственного управления в области охраны, воспроизводства и использования животного мира являются: 1) обеспечение охраны, воспроизводства и устойчивого использования животного мира; 2) пользование животным миром способами, не допускающими жестокого обращения с животными, в соответствии с принципами гуманности; 3) недопустимость совмещения деятельности по осуществлению государственного контроля за использованием и охраной животного мира с деятельностью по использованию объектов животного мира; 4) отделение права пользования животным миром от права пользования землей, водами, растительным миром и другими природными ресурсами; 5) платность специального пользования животным миром; 6) неотвратимость ответственности за нарушение законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира; 7) участие граждан и общественных объединений в решении задач в области охраны, воспроизводства и устойчивого использования объектов животного мира. Статья 7. Особенности государственного управления в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных Государственные учет, кадастр, мониторинг и контроль за использованием рыбных ресурсов и других водных животных, а также их изучение, охрана и воспроизводство составляют единую систему государственного управления и осуществляются в рыбохозяйственных водоемах (участках) по бассейновому принципу. Статья 8. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира Правительство Республики Казахстан: 1) разрабатывает основные направления и обеспечивает реализацию государственной политики в области охраны, воспроизводства и использования животного мира; 2) осуществляет права владения, пользования и распоряжения животным миром; 3) осуществляет руководство деятельностью уполномоченного органа и местных исполнительных органов по вопросам охраны, воспроизводства и использования животного мира; 4) разрабатывает государственные программы по охране, воспроизводству и использованию животного мира; 5) определяет уполномоченный орган; 6) определяет административный орган для организации выполнения обязательств по Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (далее — административный орган); 7) утверждает лимиты на изъятие объектов животного мира; 8) утверждает перечень рыбохозяйственных водоемов (участков) международного и республиканского значения; 9) утверждает правила охоты, рыболовства; 10) утверждает правила ведения охотничьего хозяйства и правила ведения рыбного хозяйства; 11) утверждает размеры возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира; 12) утверждает положение о Красной книге Республики Казахстан; 13) утверждает перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных; 14) устанавливает плату за изъятие редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных с целью использования в научно-исследовательских и иных целях; 15) утверждает правила выдачи разрешений на пользование животным миром; 16) утверждает правила установления ограничений и запретов на пользование объектами животного мира; 17) определяет категории редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и переводит их в другие категории; 18) определяет порядок ведения государственного учета, кадастра и мониторинга животного мира; 19) утверждает правила создания и государственного учета зоологических коллекций; 20) утверждает правила проведения конкурса по закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов (участков) и квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса; 21) утверждает перечень ценных видов животных, являющихся объектами охоты и рыболовства; 22) утверждает нормативы в области охраны, воспроизводства и использования животного мира; 23) утверждает перечень должностных лиц уполномоченного и территориальных органов, осуществляющих государственный контроль в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также работников государственных учреждений и организаций, осуществляющих непосредственную охрану животного мира, имеющих право на ношение форменной одежды (без погон); 24) осуществляет международное сотрудничество в области охраны, воспроизводства и использования животного мира. Статья 9. Компетенция уполномоченного органа и его территориальных органов 1. Уполномоченный орган: 1) реализует государственную политику в области охраны, воспроизводства и использования животного мира; 2) разрабатывает отраслевые (секторальные) программы по охране, воспроизводству и использованию животного мира; 3) осуществляет государственный контроль в области охраны, воспроизводства и использования животного мира; 4) распределяет квоты на изъятие объектов животного мира на основании утвержденных лимитов; 5) определяет порядок выдачи удостоверения охотника; 6) определяет категории охотничьих хозяйств; 7) выдает разрешения на пользование животным миром; 8) разрабатывает нормативы в области охраны, воспроизводства и использования животного мира; 9) ведет государственный учет, кадастр и мониторинг животного мира; 10) организует проведение научных исследований и проектно-изыскательских работ в области охраны, воспроизводства и использования животного мира; 11) ведет и обеспечивает издание Красной книги Республики Казахстан; 12) определяет категории видов животных и переводит их из одной категории в другую, за исключением отнесения к категории редких и находящихся под угрозой исчезновения; 13) выдает разрешения на ввоз и вывоз объектов животного мира, их частей и производных, в том числе видов животных, отнесенных к категории редких и находящихся под угрозой исчезновения, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 14) определяет порядок подготовки биологического обоснования на пользование животным миром; 15) разрабатывает и утверждает методики определения ставок плат за пользование животным миром и размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира; 16) рассматривает дела об административных правонарушениях в области охраны, воспроизводства и использования животного мира; 17) вводит ограничения и запреты на пользование объектами животного мира; 18) организует деятельность по искусственному разведению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных; 19) организует и обеспечивает охрану, воспроизводство и государственный учет животного мира в резервном фонде охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов (участков); 20) утверждает формы актов государственного инспектора по охране животного мира, порядок их составления и выдачи; 21) утверждает типовое положение о егерской службе охотохозяйственных и рыбохозяйственных организаций; 22) утверждает типовую форму путевки; 23) утверждает правила применения специальных средств государственными инспекторами по охране животного мира; 24) утверждает образцы форменной одежды (без погон), порядок ношения и нормы обеспечения ею должностных лиц уполномоченного и территориальных органов, осуществляющих государственный контроль в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также работников государственных учреждений и организаций, осуществляющих непосредственную охрану животного мира; 25) осуществляет международное сотрудничество в области охраны, воспроизводства и использования животного мира. 2. Территориальные органы осуществляют свою деятельность в пределах компетенции, установленной уполномоченным органом. Статья 10. Компетенция органов местного государственного управления в области охраны, воспроизводства и использования животного мира 1. Местные представительные органы Республики Казахстан: 1) утверждают региональные программы по охране, воспроизводству и использованию животного мира; 2) рассматривают отчеты руководителей местных исполнительных органов по вопросам охраны, воспроизводства и использования животного мира. 2. Местные исполнительные органы Республики Казахстан: 1) разрабатывают и обеспечивают реализацию региональных программ по охране, воспроизводству и использованию животного мира; 2) осуществляют координацию и контроль за деятельностью подведомственных органов и организаций в области охраны, воспроизводства и использования животного мира; 3) утверждают перечень рыбохозяйственных водоемов местного значения; 4) принимают решения по закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов (участков) за пользователями животным миром в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Статья 11. Государственный учет, кадастр и мониторинг животного мира Для обеспечения охраны, воспроизводства и использования животного мира ведутся государственные учет, кадастр и мониторинг животного мира, содержащие совокупность сведений о состоянии и географическом распространении видов животного мира, об их численности, результатах регулярных наблюдений, объемах их хозяйственного использования и другие необходимые данные. Глава 3. Охрана животного мира Статья 12. Основные требования по охране животного мира 1. Деятельность, влияющая на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию нанесенного вреда. 2. При осуществлении деятельности, которая воздействует или может воздействовать на состояние животного мира и среду обитания, должно обеспечиваться соблюдение следующих основных требований: 1) сохранение биологического разнообразия и целостности сообществ животного мира в состоянии естественной свободы; 2) сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира; 3) научно обоснованное, рациональное использование и воспроизводство объектов животного мира; 4) регулирование численности объектов животного мира в целях сохранения биологического равновесия в природе; 5) воспроизводство животного мира, включая искусственное разведение животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, с последующим их выпуском в среду обитания. 3. При разработке государственных, отраслевых (секторальных) и региональных программ по охране, воспроизводству и использованию животного мира, нормативных правовых актов должны быть учтены в обязательном порядке основные требования, указанные в пункте 2 настоящей статьи. Статья 13. Охрана животного мира Охрана животного мира осуществляется путем: 1) установления и соблюдения правил и норм по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира; 2) установления ограничений и запретов на пользование животным миром; 3) охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных; 4) предотвращения нарушений установленных правил пользования животным миром; 5) организации охраны среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных; 6) закрепления территорий, акваторий за пользователями животным миром с возложением на них обязанностей по охране объектов животного мира; 7) создания особоохраняемых природных территорий; 8) искусственного разведения животных; 9) оказания помощи животным в случае заболеваний, угрозы гибели при стихийных бедствиях и вследствие других причин; 10) организации научных исследований в области охраны, воспроизводства и использования животного мира; 11) пропаганды идей охраны и устойчивого использования объектов животного мира; 12) стимулирования деятельности физических и юридических лиц по охране животного мира; 13) воспитания граждан в духе гуманного и бережного отношения к животному миру. Статья 14. Установление ограничений и запретов на пользование животным миром в целях его сохранения и воспроизводства 1. В целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира могут быть установлены: 1) ограничения сроков пользования животным миром; 2) запреты методов, способов и видов орудий добывания; 3) изменения норм изъятия; 4) ограничения количества пользователей животным миром. 2. Основанием для установления ограничений и запретов являются: 1) нарушение половозрастной структуры популяции животных; 2) сокращение численности животных; 3) ухудшение среды обитания; 4) необходимость создания зон покоя в местах массового скопления животных в период миграции и размножения. 3. В целях сохранения объектов животного мира запрещаются: 1) уничтожение растительности и иные действия, ухудшающие условия среды обитания животных; 2) распашка земель с поселениями животных, обитающих колониями, ближе двадцати метров от начала расположения их нор по периметру или же без их предварительного переселения в другое место по согласованию с уполномоченным органом; 3) разрушение и повреждение жилищ и гнезд животных, сбор яиц; 4) езда на катерах, моторных лодках и других плавучих средствах с включенными моторами в обозначенных местах массового гнездования водоплавающих птиц и нерестилищах рыб в период их размножения; 5) пролет самолетов, вертолетов и иных летательных аппаратов над территорией массового обитания диких копытных животных и колониальных птиц ниже одного километра без согласования с уполномоченным органом; 6) уничтожение среды обитания животных, повреждение посевов кормовых растений, защитных посадок, солонцов, кормушек для животных, указательных знаков, сооружений, предназначенных для ведения охотничьего и рыбного хозяйства; 7) изъятие редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных без решения Правительства Республики Казахстан; 8) добыча объектов животного мира сверх установленного лимита и вне сроков, указанных в разрешениях на пользование животным миром; 9) добыча объектов животного мира с применением не предусмотренных правилами охоты и рыболовства видов орудий, методов и способов добывания животных; 10) добыча объектов животного мира с применением взрывных устройств, ядохимикатов (за исключением применения ядохимикатов при истреблении полевых грызунов, а также в случаях эпизоотии бешенства и других болезней животных по согласованию с уполномоченным органом); 11) производство без разрешения уполномоченного органа интродукции и гибридизации животных, а также изъятие вновь акклиматизированных животных. Статья 15. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных 1. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных заносятся в Красную книгу Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 2. Охрана видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, осуществляется государством. Физические и юридические лица обязаны принимать меры по охране видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан. 3. Изъятие редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных допускается в исключительных случаях по решению Правительства Республики Казахстан для разведения в специально созданных условиях и последующего выпуска в среду обитания в научных и иных целях, определяемых Правительством Республики Казахстан. 4. Не допускаются действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. 5. Запрещаются содержание, перевозка, продажа, выставление на продажу и покупка редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также их ввоз и вывоз без разрешения административного органа. Статья 16. Охрана животных при применении пестицидов (ядохимикатов), минеральных удобрений и других препаратов Применение, хранение и транспортировка пестицидов (ядохимикатов), минеральных удобрений и других препаратов должны обеспечивать безопасность животного мира и среды его обитания. В целях охраны животного мира устанавливаются предельно допустимые нормы применения пестицидов (ядохимикатов), минеральных удобрений и других препаратов. Статья 17. Мероприятия по сохранению среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных при проектировании
и осуществлении хозяйственной и иной деятельности 1. При размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных, занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, пользовании лесными ресурсами и водными объектами, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристских маршрутов и организации мест массового отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных. 2. При размещении, проектировании и строительстве железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, каналов, плотин и иных водохозяйственных сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных. Статья 18. Охрана животных на особоохраняемых природных территориях Охрана объектов животного мира на особоохраняемых природных; территориях осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об особоохраняемых природных территориях. Статья 19. Искусственное разведение объектов животного мира 1. Искусственное разведение объектов животного мира осуществляется в целях: 1) сохранения и увеличения численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных; 2) научных исследований; 3) интродукции животных; 4) использования объектов животного мира в предпринимательской деятельности. 2. Искусственное разведение объектов животного мира с целью сохранения и увеличения численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных с последующим выпуском в среду обитания осуществляется за счет средств государственного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан. 3. Виды животных, включенные в приложения I и II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, могут быть предметом торговли только в случаях их разведения в неволе и регистрации в административном органе. 4. Искусственное разведение объектов животного мира в целях предпринимательской деятельности осуществляется за счет средств физических и юридических лиц и других источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан. Статья 20. Интродукция и гибридизация диких животных, их ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан 1. Интродукция и гибридизация видов животных, за исключением редких и находящихся под угрозой исчезновения, их ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан допускаются только по разрешениям уполномоченного органа согласно биологическому обоснованию и положительному заключению государственной экологической экспертизы. 2. Интродукция и гибридизация редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных допускаются по решению Правительства Республики Казахстан в соответствии с биологическим обоснованием и положительным заключением государственной экологической экспертизы и на основании рекомендации уполномоченного органа. Статья 21. Оказание помощи животным в случаях массовых заболеваний, угрозы гибели при стихийных бедствиях и вследствие других причин 1. Оказание помощи животным в случаях массовых заболеваний, угрозы их гибели при стихийных бедствиях и вследствие других причин в закрепленных охотничьих угодьях и рыбохозяйственных водоемах (участках) осуществляется охотохозяйственными и рыбохозяйственными организациями, а в других угодьях и водоемах — местными исполнительными органами Республики Казахстан. В зависимости от значимости территории и происшествия помощь в указанных случаях может быть оказана Правительством Республики Казахстан и международными организациями. 2. Не допускается добывание животных в районах стихийных бедствий, а также животных, находящихся под угрозой гибели. Статья 22. Научные исследования в области охраны, воспроизводства и использования животного мира 1. Научные исследования в области охраны, воспроизводства и использования животного мира осуществляются с целью: 1) ежегодной оценки состояния животного мира; 2) регулярного изучения состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных; 3) постоянного изучения эпизоотической ситуации; 4) участия в международных научно-исследовательских программах; 5) обоснования нормативов в области охраны, воспроизводства и использования животного мира; 6) обоснования мер по сохранению биологического разнообразия и программ по охране, воспроизводству и использованию животного мира; 7) разработки правовых и экономических механизмов охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира. 2. Научные исследования в области охраны, воспроизводства и использования животного мира осуществляются за счет средств государственного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан. 3. Ежегодная оценка состояния животного мира в закрепленных охотничьих угодьях и рыбохозяйственных водоемах (участках) осуществляется за счет средств физических и юридических лиц, за которыми они закреплены. Глава 4. Пользование животным миром Статья 23. Пользование животным миром 1. Пользование животным миром осуществляется в порядке общего и специального пользования. 2. Объекты животного мира предоставляются в пользование в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 3. К специальному пользованию животным миром относится пользование объектами животного мира и продуктами их жизнедеятельности с изъятием из среды обитания. 4. К общему пользованию животным миром относится пользование объектами животного мира, а также их полезными свойствами без изъятия из среды обитания. 5. Пользование животным миром на территории государственного лесного фонда и особоохраняемых природных территориях осуществляется с учетом требований лесного законодательства Республики Казахстан и законодательства Республики Казахстан об особоохраняемых природных территориях. 6. Запрещается использование объектов животного мира в качестве биологического оружия. Статья 24. Виды пользования животным миром На территории Республики Казахстан допускаются следующие виды пользования животным миром: 1) охота; 2) рыболовство, включая добывание водных беспозвоночных животных и морских млекопитающих; 3) использование в хозяйственных целях животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства; 4) использование животных в научных, культурно-просветительских, воспитательных и эстетических целях; 5) использование полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных. Статья 25. Сроки пользования животным миром 1. На специальное пользование животным миром устанавливаются сроки: 1) при ведении охотничьего и (или) рыбного хозяйства — от десяти до сорока девяти лет в зависимости от периода закрепления охотничьих; угодий и рыбохозяйственных водоемов (участков), определяемого конкурсной комиссией на основании биолого-экономического обследования, квалификационных требований к участникам конкурса на закрепление охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов (участков), планов развития охотохозяйственных и рыбохозяйственных организаций; 2) на остальные виды — не более одного года. 2. На общее пользование животным миром сроки пользования не устанавливаются. Статья 26. Предоставление животного мира в пользование 1. Животный мир для специального пользования предоставляется на основе разрешений на пользование животным миром, выдаваемых в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 2. Общее пользование животным миром осуществляется без каких-либо разрешений. Статья 27. Права и обязанности пользователей животным миром 1. Пользователи животным миром при специальном пользовании имеют право: 1) осуществлять только те виды пользования животным миром, которые им разрешены; 2) пользоваться объектами животного мира в соответствии с условиями их предоставления; 3) собственности на добытые объекты животного мира и полученную при этом продукцию; 4) выдавать путевки; 5) заключать договоры с физическими и юридическими лицами на пользование объектами животного мира. 2. Пользователи животным миром при специальном пользовании обязаны: 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроиз

