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Конкурсы
20.11.2004
20 ноября 2004 г. 0:00
Конкурсы на 20.11.2004 -
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Спецрепортаж: мирное небо Казахстана в надежных руках
00:00
Наркомания заметно помолодела в Казахстане. В чем причина?
00:30
Новые возможности древнего Саурана
00:45
Почему многие хотят, но никак не могут выучить казахский язык?
01:15
Банные традиции Казахстана: как работали "центры деловых встреч" Средневековья
00:00
Играет Катя на домбре
00:00
Ни шагу назад!
01:00
Служба в правоохранительных органах – огромная ответственность перед страной и народом
00:00
Выявлять и предупреждать
00:00
Предотвратить вывод капитала
00:00
Сражения под сенью «Байтерека»
00:00
Тренд на хозяйственность
00:00
Медиаизмерения в новой реальности
00:00
Два в одном
00:00
Право на помощь
00:00
Высшие ценности государства
00:00
Делиться прибылью с народом
00:00
Настоящие парни
01:30
Почему судья не должен бояться принимать решения – интервью со специалистом
00:00
Без халтуры
22 июня 2022 г. 10:59
45-градусная жара придет в Казахстан
18 июня 2022 г. 14:35
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
20 июня 2022 г. 0:30
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
20 июня 2022 г. 1:00
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
18 июня 2022 г. 1:00
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
17 июня 2022 г. 17:48
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
17 июня 2022 г. 22:08
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
17 июня 2022 г. 22:41
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
17 июня 2022 г. 2:30
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
17 июня 2022 г. 12:55
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в соцсетях
17 июня 2022 г. 1:45
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
20 июня 2022 г. 12:23
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
17 июня 2022 г. 3:00
Хирург Борис Цхай видел чудеса выздоровления своих пациентов
17 июня 2022 г. 1:30
Сколько стоит поселиться на побережье Бухтарминского водохранилища
17 июня 2022 г. 3:45
Тяжкий груз сирийской войны
17 июня 2022 г. 4:00
Что такое роллер-спорт и почему он набирает популярность в Алматы
21 июня 2022 г. 12:30
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
17 июня 2022 г. 19:41
Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
17 июня 2022 г. 2:15
Есть проблема? Обращайтесь в СЭС!
21 июня 2022 г. 17:50
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
25 мая 2022 г. 15:29
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
31 мая 2022 г. 8:10
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
30 мая 2022 г. 1:00
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
25 мая 2022 г. 1:15
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
25 мая 2022 г. 15:02
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
8 июня 2022 г. 0:05
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
31 мая 2022 г. 9:02
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
26 мая 2022 г. 0:45
ОСМС: мифы и реальность
9 июня 2022 г. 8:58
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
26 мая 2022 г. 0:15
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
6 июня 2022 г. 2:00
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
30 мая 2022 г. 12:25
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
11 июня 2022 г. 9:37
Шура спел на улице в Нур-Султане
30 мая 2022 г. 8:37
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
6 июня 2022 г. 11:09
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
13 июня 2022 г. 0:45
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
30 мая 2022 г. 14:18
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
31 мая 2022 г. 9:40
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
25 мая 2022 г. 9:18
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
26 мая 2022 г. 9:18
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
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Казахстанская правда
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