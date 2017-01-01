​2017 год – копилка богатств!

Вы заметили, как в ночь на 22 декабря, завораживающе кружась, падали на землю серебрис­тые, искрящиеся снежинки? В этот день начался Северный благоприятный путь – так астрологически называется полугодие от дня зимнего до дня летнего солнцестояния.

Считается, что это время восхождения духовных возможностей человека и наиболее тонкого восприятия окружающего. Не зря во многих культурах, в том числе и самых древних, такие дни считали «входными дверями» в новую жизнь, и люди по-особенному готовились к их приходу. Неудивительно, что в конце декабря многие хотят получить от астрологов предсказания на следующий год, чтобы начать планировать новое, мечтают быть в гармонии с потоками времени и знать, какие процессы испытывает наша планета в целом.

В астрологическом календаре ведической (восточной) традиции 2017 год называется Хемаламба, и в 60-летнем повторяющемся цик­ле он считается 31-м по счету годом. Его название дословно переводится так: «накопитель золота и богатств». Предыдущий такой год Хемаламба был в 1957 году. В отличие от прошлого високосного года, несшего в себе тенденции искажения информации, непонимание и конфликты, следующий год обещает нам улучшение в вопросах экономики, социальной жизни, несет обновление в самосознании людей.

Астрологический новый год начнется лишь с 28 марта 2017 года, в период Наурыза. Это время весеннего равноденствия и обновления природы, мощных энергий возрождения после зимы. Только в конце марта мы сможем ощутить новые тенденции позитивного года Хемаламба.

В течение года произойдет 4 затмения. Это сравнительно небольшое количество самых негативных явлений космического влияния на землян. Известно, что в самые сложные исторические периоды потрясений и революций бывает до 7 затмений в год! Два затмения пройдут 11 и 26 февраля 2017 года, и два других – летом: 7 и 21 августа. Суть затмений в том, что происходит прерывание солнечного или лунного света, идущего на Землю. Негативное влияние Комоса чувствуют не только люди, но и вся природа. Однако в зависимости от индивидуальных показаний гороскопа для одних людей затмения более чувствительны, для других – менее. По некоторым тонким временным характеристикам, предстоящие затмения выразятся в разрыве отношений, спорах и препятствиях в делах, что сделает их более отчетливыми на фоне общих благоприятных энергий 2017 года.

Что советуют астрологи для снижения негативных влияний затмения? Нужно стараться не смотреть на него, находиться в закрытом помещении, не принимать пищу за 3 часа до и после затмения, не водить машину или как минимум делать это с особенной осторожностью, избегать финансовых операций и не контактировать с толпой.

В отличие от ушедшего года, 2017 год – не високосный и состоит из 365 дней. Раз в четыре года Земля возвращается в исходную точку орбиты. Это очень важное ритмическое обстоятельство, так называемая точка синхронизации, которую мы должны учитывать! Еще древние египтяне знали о сакральных свойствах четырехлетнего цикла, и во многих сферах жизни применяется этот системообразующий период, например, срок полномочий высокопоставленных политиков, начальная школа, вузовский бакалавриат.

2017 год будет первым в четырехлетнем периоде. В связи с этим астрологи советуют уже сегодня тщательно продумать стратегию закладки новых дел в бизнесе, социальной жизни и семье, разработать долгосрочные планы.

В оставшиеся несколько месяцев до наступления нового астрологического года, а он по времени Астаны начнется 28 марта 2017 года в 8.57, полезно избавиться от всего старого и ненужного: связей и привычек, шаблонов и комплексов. В конце високосного года не стоит быть самодовольным и самоуверенным, однако нельзя и плыть по течению: в конце таких периодов завершаются многие затянувшиеся истории, и важно научиться делать выводы из пройденных уроков, нужно меняться и открываться новому.

Один раз в год, когда Солнце находится в Овне, а Луна – в Тельце, то есть когда оба светила сильны и проявляют себя максимально положительно, в третьи лунные сутки наступает особый день – Акшая Тритья – день благоприятных начинаний. Акшая с санскрита – «неуничтожимый и непобедимый», а тритья – «третий день Луны» – максимально хорош для начала важных созидательных дел.

В Казахстане он начнется 28 апреля в 14.09 по времени Астаны. Все дела, начатые в Акшая Тритью, принесут устойчивые положительные результаты. Это самое лучшее время для свадебных и духовных церемоний, благотворительности, помощи старикам и детям, начала строительства, покупки недвижимости, переезда в новый дом, подписания договоров.

Один из эффективных способов профилактики заболеваний людей – пост на 11-е лунные сутки. Его издревле называют Экадаши – «эка» – один, «даши» – десять. В 2017-м таких дней будет 24. Считается, что прием в пищу зерновых и бобовых в эти лунные сутки негативно сказывается на пищеварении, несет дополнительные осложнения. Ведические астрологи советуют людям воздерживаться от обильной жирной пищи в среднем 2 дня в месяц. Это поможет значительно снизить неблагоприятные факторы, влияющие на здоровье.

Астрология Джйотиша (в переводе с санскрита «Свет Знания») несет нам рецепты счастливой и здоровой жизни в новом году при условии, что мы сможем расширить свой духовный, интеллектуальный кругозор и будем вести здоровый образ жизни.

Пусть в Новом, 2017 году для каждого из нас будет светить счастливая звезда, и пусть каждый научится получать и приумножать мгновения радости и вдохновения!