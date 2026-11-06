2026 год может стать вторым самым жарким в истории наблюдений

В мире,Погода
Айман Аманжолова
корреспондент

Октябрь 2026 года со средней температурой в 15,35 градуса стал самым жарким октябрем в истории метеорологических наблюдений, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Нынешний год может занять второе место среди самых жарких лет за историю наблюдений. Такие данные команда программы Copernicus по непрерывному наблюдению за состоянием Земли приводит в ежемесячном отчете, опубликованном в пятницу, 6 ноября. Он может стать и самым жарким годом - вероятность этого ученые оценивают в 20 процентов. До этого таким годом был 2024-й.

Между тем октябрь 2026 года уже стал самым жарким октябрем с начала наблюдений. Средняя температура этого месяца в мировом масштабе составила 15,35 градуса, что на 1,75 градуса Цельсия выше уровня доиндустриального периода. Таким образом, установленный Парижским соглашением по климату долгосрочный порог в 1,5 градуса был превышен третий месяц подряд.

Нетипично высокой в октябре была и температура Мирового океана, следует из данных Copernicus. Средняя температура поверхности (за исключением полярных регионов) достигла 20,95 градуса Цельсия. Это самое высокое значение показателя для октября. Свою лепту внесло колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, известное как Эль-Ниньо.

«2026 год может стать вторым, в котором глобальное потепление превысит порог в 1,5 градуса Цельсия», - отметила сотрудница Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Саманта Бёрджес.

Ученые не исключают, что более чем на 1,5 градуса будет превышен и средний показатель за последний четыре года.

В ряде стран Европы летняя жара и засуха уже привели к температурным рекордам и обмелению Рейна, Дуная и Вислы. В то же время некоторые государства столкнулись с ливнями и наводнениями.

 

#погода #земля #климат #жара

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