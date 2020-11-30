21-летняя астанчанка собирала на свой счет деньги, прикрываясь благотворительностью

Полицейские задержали 21-летнюю девушку, подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ДП Нур-Султана, передает Kazpravda.kz
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"Сотрудниками столичной полиции по подозрению в мошенничестве задержана 21-летняя жительница Нур-Султана, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности по ст. 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". В ходе следствия установлено, что задержанная с января 2019 года совершила ряд мошенничества в отношении пользователей сети интернет", - говорится в сообщении.
Так, в социальной сети Instagram она создала страницу под названием "komissionka_nursultan", целью которой якобы была благотворительность и сбор денег для помощи малоимущим.
Отмечается, что в мошенничестве девушку заподозрила одна из подписчиц данной страницы. Решив помочь нуждающимся семьям, она перечислила на банковскую карту девушки 20 500 тенге.
Позже, по словам потерпевшей, она заметила, что последняя ведет себя подозрительно и на просьбы встретиться с нуждающимися семьями, для оказания помощи, она находит отговорки, а затем просто перестала выходить на связь. Заподозрив ее в обмане, потерпевшая обратилась в полицию.
Задержанная сотрудниками полиции по подозрению в мошенничестве девушка дала признательные показания и рассказала, что открыв данную страницу, она договаривалась об оказании помощи нуждающимся и просила скинуть деньги на банковскую карту, открытую на ее имя.
"В настоящее время в отношении задержанной проводится досудебное расследование по ст. 190 ч.2 УК РК "Мошенничество" по 10 эпизодам на общую сумму 400 000 тенге", - добавили в пресс-службе.
Граждан, пострадавших от действий данного лица, просят обратиться в Департамент полиции Нур-Султана (ул. Бейбитшилик, 19) или позвонить по тел.8 (7172) 41-63-35, 71-67-08.