Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова объяснила порядок приема заявок на получение социальной адресной помощи, передает Inform.kz
"Мы буквально вчера провели селектор. Есть поручение министра. Акиматы, госкорпорация "Правительство для граждан", наши региональные департаменты и центры занятости будут принимать заявки", – сказала Светлана Жакупова.
По ее словам, не надо подавать заявки с 1 апреля, так как необходимо, чтобы закон вступил в силу. На его основе будет подписан ряд приказов министерства. Только после того, как эти документы поступят в местные исполнительные органы, начнется прием заявок.
Однако расчет социальной помощи будет производиться уже с 1 апреля.
"Я сама несколько раз говорила, нельзя вводить в заблуждение граждан и говорить о том, что подача заявок начнется с 1 апреля, так как закон только принят. Документ будет вынесен на рассмотрение Сената 28 марта. Если сенаторы поддержат закон, то он будет направлен на подпись Президенту. Согласно законодательству, социальная помощь начисляется не со дня начала выдачи, а с месяца ее установления. То есть независимо от того, придут граждане 15 апреля или 29 апреля, социальная помощь будет рассчитываться с 1 апреля", – пояснила Светлана Жакупова.
Вице-министр отметила, что на сегодня специальные приказы министра подготовлены. Как только закон вступит в силу, данные документы будут направлены на регистрацию в Министерство юстиции, и после будут доведены до местных исполнительных органов. На их основе начнется прием заявок.
"До этого местные исполнительные органы не смогут принимать заявки. Они все будут ждать приказа. После подписания Главой государства закона, сразу же приказы поступят в Министерство юстиции. Мы все подготовили", – добавила Светлана Жакупова.
Отметим, что на XVIII съезде партии Nur Otan Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев поручил повысить
выплаты многодетным семьям до 21 тысячи на каждого ребенка.