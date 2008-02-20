меню
Личный кабинет
Нормативные правовые акты
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Правительство
Парламент
Экономика
Банки и финансы
Экология
Мнения
Происшествия
Культура и общество
Технологии
Lifestyle
В мире
Таза Казахстан
Спорт
USD, 520,48
USD 520,48
RUB, 6,06
RUB 6,06
EUR, 574,61
EUR 574,61
21.02.2008
Конкурсы
20 февраля 2008 г. 23:00
120
Конкурсы на 21.02.2008 -
скачать
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
02:00
Обеспечить верховенство права через уважение к нему
00:00
Дело Перизат Кайрат: итоги расследования
00:30
Когда господдержка эффективней приватизации
04:30
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
03:30
От кустарного цеха – до современной фабрики
02:30
Не надо путать ларек с супермаркетом!
01:00
Потребителей приучат к бережливости
01:30
Чтобы успешно влиться в общество
02:00
Вместе с ней ушла эпоха
03:03
В Северо-Казахстанской области активно развивается дуальное обучение
02:30
Прощайте, Лев Юрьевич...
00:30
Голос великого Абая – в сердцах юных
04:00
Область вырывается в лидеры
00:00
Мост творчества и дружбы
02:56
Кодекс Республики Казахстан
01:00
Снимки о соколиной охоте в Казахстане удостоены международной премии
01:30
Окружающая среда: одни берегут – другие губят
00:33
Халтура или… норма?
03:17
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны и использования водного фонда
03:00
По 5 млн тенге получат к празднику фронтовики
3 апреля 2025 г. 3:00
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
3 апреля 2025 г. 11:39
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
3 апреля 2025 г. 2:30
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
4 апреля 2025 г. 1:00
Формула успеха для Казахстана
8 апреля 2025 г. 15:17
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
3 апреля 2025 г. 1:00
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
7 апреля 2025 г. 19:37
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
3 апреля 2025 г. 8:36
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
3 апреля 2025 г. 11:10
Свыше 90 млн тенге похитили из бюджета Сатпаева по программе переселения
5 апреля 2025 г. 19:00
Крупнейшую на постсоветском пространстве теплицу строят в Шымкенте
3 апреля 2025 г. 0:00
В Риддере старейшее машиностроительное предприятие переходит на цифровые технологии
3 апреля 2025 г. 16:30
Дело о секс-рабстве кызылординской школьницы: суд вынес приговор
8 апреля 2025 г. 9:51
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
6 апреля 2025 г. 12:45
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
4 апреля 2025 г. 4:15
Поэтическая стрела Серика Аксункара
7 апреля 2025 г. 8:10
В каких районах Астаны появятся новые школы
4 апреля 2025 г. 4:00
Остались ордена на парадном костюме
3 апреля 2025 г. 0:30
Проекты «Адал азамат» охватывают почти 4 млн учащихся школ, колледжей и воспитанников детсадов
5 апреля 2025 г. 8:00
В Петропавловске запустили пешеходные экскурсии
3 апреля 2025 г. 3:10
Cохранить культурное наследие стран тюркского мира
31 марта 2025 г. 11:07
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
14 марта 2025 г. 9:00
Көрісу – день радости, встреч и прощения
13 марта 2025 г. 18:08
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
12 марта 2025 г. 0:33
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
19 марта 2025 г. 0:36
Точкой роста должен стать туризм
29 марта 2025 г. 1:00
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
28 марта 2025 г. 6:30
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
13 марта 2025 г. 7:30
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
14 марта 2025 г. 2:00
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
12 марта 2025 г. 1:00
Возможности и силы Казахстана как средней державы
12 марта 2025 г. 17:27
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
28 марта 2025 г. 3:00
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
22 марта 2025 г. 9:45
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
27 марта 2025 г. 15:00
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
27 марта 2025 г. 21:10
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
15 марта 2025 г. 8:00
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
11 марта 2025 г. 10:26
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
23 марта 2025 г. 10:30
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
23 марта 2025 г. 17:00
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
28 марта 2025 г. 12:29
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
Оформить подписку
Читайте также
Конкурсы
16 октября 2017 г. 8:00
Конкурсы
13 октября 2017 г. 8:00
Конкурсы
11 октября 2017 г. 8:00
Конкурсы
9 октября 2017 г. 8:00
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]