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21.04.2006
Конкурсы
20 апреля 2006 г. 23:00
371
Конкурсы на 21.04.2006 -
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10:58
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
00:00
Кызылординский рис: от поля до стола
01:00
Что делать, чтобы искусственный интеллект не сделал чиновников симулянтами?
01:30
Не смолкнет в сердцах соловьиная трель
00:00
За неполных три года государству возвращено активов на 1 трлн тенге - глава Антикора
04:00
Подвиги героя в памяти
00:30
Турару Рыскулову посвящается
01:00
Объединяющее наследие
00:00
Скажи, что ты читаешь
03:33
К весенним паводкам начнут готовиться с января
03:00
Актау станет культурной столицей тюркского мира в 2025 году
02:30
Лидерство в достижении климатических целей
02:00
Важность информационного взаимодействия
00:00
Под контролем ли урожай?
02:27
Машиностроитель до мозга костей
02:00
Надо просто набраться терпения
02:00
Общеказахстанская культура – духовный фундамент строительства Справедливого Казахстана
02:27
Деньги получили, а к работе не приступили
02:03
Главный санврач осужден за взятку
00:30
Что сдерживает развитие машиностроения?
12 ноября 2024 г. 12:56
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
12 ноября 2024 г. 3:30
Хлеборобы в тревожном ожидании...
13 ноября 2024 г. 2:35
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
13 ноября 2024 г. 17:25
Водителям напомнили о запрете на обгон снегоуборочной колонны
12 ноября 2024 г. 2:00
В республике зарегистрировано более 40 тысяч человек, страдающих шизофренией
12 ноября 2024 г. 11:31
Всемирный климатический саммит: Токаев прибыл на Бакинский олимпийский стадион
12 ноября 2024 г. 15:24
Мужчина незаконно выловил более 200 кг рыбы в ВКО
13 ноября 2024 г. 5:36
Сделать ход конем
14 ноября 2024 г. 2:13
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей
12 ноября 2024 г. 1:00
В нашей копилке 17 медалей
12 ноября 2024 г. 8:43
Руслан Есеналин возглавил комитет в Минтуризма
12 ноября 2024 г. 15:56
Сколько безработных в Казахстане
12 ноября 2024 г. 2:30
Полцарства за коня!
12 ноября 2024 г. 0:30
Сборная Казахстана – лучшая в Азии
13 ноября 2024 г. 0:00
Завершился 22-й раунд переговоров по Сирии
13 ноября 2024 г. 1:35
Ни закупочных цен, ни субсидий
12 ноября 2024 г. 6:00
Предстоящая весна для Западного Казахстана вновь может стать полноводной
12 ноября 2024 г. 0:00
«Кайрат» – четырехкратный чемпион страны
12 ноября 2024 г. 4:27
Когда с учениками на одной волне
14 ноября 2024 г. 16:44
Какие изменения в области дорожного движения хотят ввести в Казахстане
9 ноября 2024 г. 4:00
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
7 ноября 2024 г. 15:47
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
6 ноября 2024 г. 3:33
Второе рождение трассы
6 ноября 2024 г. 15:30
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
30 октября 2024 г. 18:45
Премий для госслужащих больше не будет
23 октября 2024 г. 1:53
Реконструкция близится к завершению
2 ноября 2024 г. 2:30
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
9 ноября 2024 г. 12:30
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
21 октября 2024 г. 11:47
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
25 октября 2024 г. 1:00
Чеченка с казахской душой
28 октября 2024 г. 16:10
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
25 октября 2024 г. 4:00
Этот день изменил судьбу
25 октября 2024 г. 2:30
Какой должна быть новая концепция национальной истории
25 октября 2024 г. 0:00
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
29 октября 2024 г. 15:34
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
8 ноября 2024 г. 1:00
До золота рукой подать
6 ноября 2024 г. 15:09
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
27 октября 2024 г. 11:00
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
9 ноября 2024 г. 11:52
Больничный теперь не подделаешь
1 ноября 2024 г. 13:02
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
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