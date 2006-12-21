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Конкурсы
21.12.2006
21 декабря 2006 г. 0:00
Конкурсы на 21.12.2006 -
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Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
08:54
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
01:15
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень
00:30
Почему земельный вопрос остается одним из самых проблемных в Казахстане
01:00
Поддержка казахстанцев и развитие страны
03:15
Казахстан встал на путь политических реформ
02:45
Представлена книга «Кенесары-хан»
12:58
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
00:15
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
00:45
Что пишут зарубежные СМИ о референдуме в Казахстане
01:45
Реформирование ЖКХ в Казахстане нельзя пускать на самотек
02:30
Политический обозреватель разобрал итоги референдума в Казахстане
03:00
Почему карагандинцы не торопятся создавать ОСИ?
02:08
«Ярмарка вакансий» для миллениалов
02:00
Грубые нарушения при строительстве коммерческого жилья выявили в Атырау
01:49
Решение принял народ
02:02
Имя поэта – в истории
02:07
Без давления на природу
02:15
Реорганизоваться или уйти
02:06
Друзей надежных много не бывает!
1 июня 2022 г. 0:00
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
6 июня 2022 г. 2:00
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
2 июня 2022 г. 11:44
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
6 июня 2022 г. 11:09
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
1 июня 2022 г. 10:35
Казахстан принял решение по поводу российских и белорусских грузоперевозчиков
2 июня 2022 г. 8:12
ООН сменила международное название Турции
2 июня 2022 г. 11:18
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
2 июня 2022 г. 8:35
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
1 июня 2022 г. 0:45
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
1 июня 2022 г. 8:10
Крупный пожар на территории ТЭЦ близ Актау попал на видео
2 июня 2022 г. 0:45
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
3 июня 2022 г. 14:16
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
3 июня 2022 г. 0:15
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
3 июня 2022 г. 3:30
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
2 июня 2022 г. 2:45
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
1 июня 2022 г. 10:57
Что происходит с курсом тенге, объяснили в Нацбанке
1 июня 2022 г. 8:23
Сплав для телескопов, действующих в космосе, предложил казахстанский школьник
2 июня 2022 г. 2:30
Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат
3 июня 2022 г. 8:54
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
1 июня 2022 г. 0:15
К чему приводит вольный выпас сайги в Западно-Казахстанской области
11 мая 2022 г. 0:15
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
12 мая 2022 г. 12:45
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
11 мая 2022 г. 10:25
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
13 мая 2022 г. 2:59
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
12 мая 2022 г. 8:28
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
17 мая 2022 г. 16:40
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
13 мая 2022 г. 10:21
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
13 мая 2022 г. 2:32
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
16 мая 2022 г. 10:17
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
23 мая 2022 г. 0:00
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
9 мая 2022 г. 0:15
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
19 мая 2022 г. 20:48
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
23 мая 2022 г. 13:38
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
25 мая 2022 г. 15:29
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
16 мая 2022 г. 12:30
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
20 мая 2022 г. 18:15
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
23 мая 2022 г. 1:45
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
30 мая 2022 г. 1:00
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
16 мая 2022 г. 21:50
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
31 мая 2022 г. 8:10
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
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Казахстанская правда
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