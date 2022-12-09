212 визитов в регионы Казахстана организовали для иностранных компаний с начала года

Об этом стало известно на заседании совета директоров национальной компании «KAZAKH INVEST».

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Алихан Смаилов провел заседание совета директоров АО «НК «KAZAKH INVEST», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Отмечается, что в текущем году при поддержке «KAZAKH INVEST» ожидается ввод в эксплуатацию 45 проектов с иностранным участием на общую сумму 4,1 млрд долларов.

«В рамках сервисной поддержки инвесторов национальной компанией было обработано 1952 обращения и даны консультации по визовым вопросам, инвестиционным преференциям и законодательству, касательно деятельности инвесторов.

По итогам 11 месяцев текущего года для иностранных компаний организовано 212 визитов в регионы Казахстана, в рамках которых проведены встречи с профильными министерствами, акиматами, квазигосударственным сектором, финансовыми институтами развития, а также с местными предпринимателями», - рассказали в пресс-службе Правительства Казахстана.

Также национальной компанией проведено 13 крупных инвестиционных мероприятий.