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22 бойца Нацгвардии прошли экзамен на краповый берет

На базе Центра боевой и методической подготовки подразделений специального назначения Национальной гвардии РК, расположенного в Алматинской области прошел заключительный этап квалификационных испытаний военнослужащих подразделений специального назначения Национальной гвардии на право ношения крапового берета.

Для повышения уровня боевой и специальной подготовки военнослужащих, получения и усвоения ими специальных знаний и навыков ежегодно проводятся квалификационные испытания на право ношения крапового берета. Экзамен проводится в разное время года, а также в разных климатических условиях.

На мероприятие были приглашены представители специальных подразделений, силовых структур и государственных органов страны.

В этом году квалификационные испытания проводятся в 21-й раз и на его участие подали заявки около 600 бойцов спецназа. Чтобы получить допуск к экзаменам они предварительно сдали теоретическое тестирование, физическую подготовку, специальные упражнения, высотную подготовку, спуск со специальным устройством, подготовку по связи, медицинскую подготовку и др.

Военнослужащие, прошедшие испытания, преодолели 35 километров в течении 6 часов и выполнили нормативы. Предварительный этап прошли более 90 претендентов, 60 из них были допущены к итоговым испытаниям. Право ношения крапового берета удостоились 22 бойца специального назначения.

- В целях реализации поручения главы государства К. Токаева по количественному и качественному укреплению Национальной гвардии и по указанию министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции М. Ахметжанова в Национальной гвардии увеличено количество подразделений специального назначения. Большое значение в Национальной гвардии придается боевой подготовке и профессионализму. Во всех регионах нашей необъятной страны созданы отряды специального назначения «Бүркіт». Их главная задача – это борьба с экстремизмом и терроризмом, реагирование на правонарушения, представляющие повышенную опасность и угрожающие основным интересам государства, жизни и здоровью гражданам. Они являются элитой Национальной гвардии и успешно справляются с поставленными задачами при чрезвычайных обстоятельствах. Желаю всем обладателям заветных беретов крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа и дальнейших успехов в деле защиты нашей Родины, - сказал заместитель министра внутренних дел РК – главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Еркин Ботаканов.

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