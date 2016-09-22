22 сентября отмечается День осеннего равноденствия

Общество
Ботагоз Балтабаева
Фото с сайта polsergmich.blogspot.com
22 сентября – день осеннего равноденствия. День и ночь сегодня равны по долготе и продлятся около 12 часов, сообщает Kazpravda.kz.

Равноденствие – астрономическое явление, которое представляет собой момент, когда центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. Если смотреть в этот день на Землю из Космоса, граница между светом и тенью (называется терминатором) проходит по географическим полюсам Земли и перпендикулярна земному экватору.

Это научное объяснение природного явления, что же касается народных примет, в этот день многие пытаются определить погоду на ближайшую осень и зиму. Согласно поверьям, если вы заметили, что птицы в этот день сбиваются в стаи и улетают в теплые края, значит, зима нас ожидает холодная и морозная.

Кстати, прогнозы в этот день делают не только о погоде, но и предсказывают ход дел в коммерческой деятельности. В народе говорят, что дни, которые наступают после осеннего равноденствия, благоприятны для бизнеса. Для любителей магии – это также благоприятный день. В день осеннего равноденствия совершаются важные магические ритуалы и обряды, с помощью которых привлекаются в жизнь благополучие, здоровье и любовь.

По народному календарю в этот день начинается золотая осень, которая продлится до 14 октября.

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