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Конкурсы
22.02.2008
22 февраля 2008 г. 0:00
Конкурсы на 22.02.2008 -
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17:36
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
18:32
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
02:15
Что такое "золотой треугольник" экономики и как он влияет на рост ВВП
12:48
Возможные потери для Казахстана в случае длительного ремонта на КТК озвучили в Минэнерго
02:00
Казахстан входит в новую политическую систему – эксперт
00:00
Что даст децентрализация Казахстану
13:45
"Я всегда работала" – Тамара Дуйсенова на вопрос, отдохнула ли она
01:00
Репортаж: Байконыр возвращается к нормальной жизни
02:45
Почему казахстанские научные разработки в области АПК остаются невостребованными на рынке
08:15
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 апреля
01:45
Привычка не молчать: какую роль играют общественные советы в Казахстане
00:45
За последний год количество костанайских женщин, неудачно омолодившихся в салонах красоты, выросло до десяти
08:50
Нападавшего на детей с ножом мужчину задержали в Костанае
10:17
Санкции в отношении российских банков не влияют на казахстанские – Нацбанк РК
10:03
Укрепление тенге объяснили в Нацбанке
00:30
Предварительные причины обрушения на Петропавловской ТЭЦ-2 озвучили в Минэнерго
02:30
Переходить на "умное" сельское хозяйство помогают казахстанским фермерам ученые
15:19
Аким Петропавловска прокомментировал голосование в Сети за переименование города
08:30
Тугжанов поздравил ученых Казахстана с профессиональным праздником
00:15
Случаи торговли просроченными продуктами участились в Восточном Казахстане
11 апреля 2022
11 апреля 2022 г. 23:30
"Просил постричь раньше записи": астанчанин ударил парикмахера на глазах своего сына
11 апреля 2022 г. 23:11
"Охотился в соцсетях": на сотрудника акимата завели уголовное дело за изнасилование несовершеннолетних
11 апреля 2022 г. 22:39
Вложившая 20 млн тенге в финпирамиду женщина подожгла себя у здания МВД в Нур-Султане
11 апреля 2022 г. 22:16
Папа Римский посетит Казахстан с официальным визитом
11 апреля 2022 г. 20:50
Мобильные общественные приемные партии «AMANAT» выехали в Туркестанскую и Северо-Казахстанскую области
11 апреля 2022 г. 20:32
Демонополизацию в топливно-энергетическом комплексе обсудили в Правительстве РК
11 апреля 2022 г. 19:37
Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
11 апреля 2022 г. 19:11
Пределы отклонения курса покупки от курса продажи валюты расширил Нацбанк РК
11 апреля 2022 г. 18:54
Более 400 тысяч тенге: размер соцпомощи на подключение к газу увеличили в Нур-Султане
11 апреля 2022 г. 18:40
В вооруженных силах проходит второй этап контрольной проверки войск
11 апреля 2022 г. 18:36
Как проводится контрольная проверка войск в новом формате в Казахстане – интервью
11 апреля 2022 г. 18:35
Какие мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане
11 апреля 2022 г. 18:13
Начата проверка скандального видео с участием замглавы горздрава Алматы Лауры Мырзагали
11 апреля 2022 г. 17:46
"Побил многолетние рекорды" – Казгидромет об аномальном марте
11 апреля 2022 г. 17:28
Республиканская ономастическая комиссия одобрила названия новых областей
11 апреля 2022 г. 17:20
Поправки по защите детей от кибербуллинга рассмотрят в Сенате
11 апреля 2022 г. 17:10
Кассирша в Шымкенте организовала нападение, чтобы скрыть недостачу
11 апреля 2022 г. 16:49
"Где увижу мусор, на то место вызову акима" – глава Туркестанской области
11 апреля 2022 г. 16:20
Водители автобусов отказались ездить по разбитым дорогам в Семее
11 апреля 2022 г. 15:51
Повышение зарплаты затронет более 1 млн казахстанцев
11 апреля 2022
11 апреля 2022 г. 15:30
"Признали свою вину": МВД освободило более 300 участников январских беспорядков
11 апреля 2022 г. 15:22
Январские беспорядки: гибель 24 человек от рук полицейских объяснили в Генпрокуратуре
11 апреля 2022 г. 15:13
Установлены организаторы и провокаторы январских беспорядков в нескольких регионах РК
11 апреля 2022 г. 15:06
Двенадцать ОПГ действовало во время январских беспорядков – Генпрокуратура
11 апреля 2022 г. 14:57
Мы поддерживаем политическую повестку Токаева – заместитель Госсекретаря США
11 апреля 2022 г. 14:45
США максимально старается смягчить действие антироссийских санкций на Казахстан – МИД
11 апреля 2022 г. 14:31
Канат Кульшманов назначен и.о. руководителя пресс-службы Премьер-министра РК
11 апреля 2022 г. 14:10
С книгой мир добрей и ярче!
11 апреля 2022 г. 14:08
"Оправдает доверие Президента": коллективу Минтруда представили нового руководителя
11 апреля 2022 г. 14:05
Наука, бизнес и преодоление дефицита инженеров в Казахстане
11 апреля 2022 г. 14:00
Дождливыми будут ближайшие три дня в Казахстане
11 апреля 2022 г. 13:38
Курмангазы Исказиев назначен и.о. главы "КазМунайГаза"
11 апреля 2022 г. 13:30
Вырастут ли цены на хлеб в Казахстане, ответили в Минсельхозе
11 апреля 2022 г. 13:21
О ситуации на рынке зерна Казахстана высказались в Минсельхозе
11 апреля 2022 г. 13:11
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
11 апреля 2022 г. 12:55
Восьмиклассник на авто сбил подростка в Акмолинской области
11 апреля 2022 г. 12:38
Как казахстанцы оценивают деятельность Президента Токаева – итоги соцопроса
11 апреля 2022 г. 12:25
Ножом в сердце ударила родственника жительница Аркалыка
11 апреля 2022 г. 12:10
Парень сорвался с аттракциона в Шымкенте
11 апреля 2022 г. 12:00
Мошенники обманули более 100 крестьянских хозяйств в Карагандинской области
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Казахстанская правда
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