22/05/04 - Инструкция по ведению бухгалтерского учета операций по страхованию и перестрахованию в отрасли «Общее страхование» Законы 277

Утверждена постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 16 апреля 2004 года № 61 “Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета операций по страхованию и перестрахованию в отрасли “Общее страхование”Раздел 1. Общие положения 1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», международными стандартами финансовой отчетности, постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 4 августа 2003 года № 283 «Об утверждении стандарта бухгалтерского учета 32 «Финансовая отчетность страховых (перестраховочных) организаций, осуществляющих страховую деятельность по операциям в отрасли «общее страхование», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 2492 (далее — Стандарт бухгалтерского учета 32) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 2. Настоящая Инструкция детализирует ведение бухгалтерского учета операций по страхованию и перестрахованию в отрасли «общее страхование». 3. Требования к раскрытию и представлению финансовой отчетности страховыми (перестраховочными) организациями, а также требования к формированию учетной политики устанавливаются Стандартом бухгалтерского учета 32. 4. В настоящей Инструкции используются понятия, предусмотренные Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «О страховой деятельности», «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», «О фонде гарантирования страховых выплат», иными нормативными правовыми актами и международными стандартами финансовой отчетности. Раздел 2. Учет операций по страхованию (перестрахованию) в отрасли «общее страхование» Глава 1. Учет операций по договорам страхования (перестрахования) 5. Сумма страховой премии, причитающейся по договору страхования (перестрахования), признается как доход с даты вступления в силу данного договора. С даты признания дохода по договору страхования (перестрахования) рассчитывается резерв незаработанных премий в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный государственный орган), определяющим требования к методике расчета страховых резервов страховых (перестраховочных) организаций, который формируется за счет расходов и признается в финансовой отчетности со дня вступления в силу договора страхования (перестрахования). Уменьшение сформированного резерва незаработанных премий и расходов, за счет которых сформирован данный резерв, производится в соответствии с методом начисления. 6. С даты вступления в силу договора страхования (перестрахования) на сумму страховой премии, указанной в договоре страхования (перестрахования), выполняется следующая бухгалтерская запись: Дт 301 41 «Страховые премии к получению от страхователей», 301 42 «Страховые премии к получению от перестрахователей» Кт 701 41 «Доходы в виде страховых премий». При фактическом получении страховой (перестраховочной) организацией начисленной страховой премии выполняется следующая бухгалтерская запись: Дт 441 02 «Деньги на текущих счетах в национальной валюте», 451 «Наличность в кассе в национальной валюте» Кт 301 41 «Страховые премии к получению от страхователей», 301 42 «Страховые премии к получению от перестрахователей». 7. При формировании резерва незаработанных премий выполняются следующие бухгалтерские записи: 1) на сумму формируемого резерва незаработанных премий: Дт 801 41 «Расходы по формированию резерва незаработанных премий» Кт 687 41 «Резерв незаработанных премий»; 2) при формировании доли перестраховщика в резерве незаработанных премий на сумму ее формирования: Дт 687 47 «Доля перестраховщика в резерве незаработанных премий» Кт 801 41 «Расходы по формированию резерва незаработанных премий». 8. При осуществлении страховой (перестраховочной) организацией уменьшения резерва незаработанных премий выполняются следующие бухгалтерские записи: 1) на сумму уменьшения резерва незаработанных премий: Дт 687 41 «Резерв незаработанных премий» Кт 801 41 «Расходы по формированию резерва незаработанных премий»; 2) при уменьшении доли перестраховщика в резерве незаработанных премий на сумму ее уменьшения: Дт 801 41 «Расходы по формированию резерва незаработанных премий» Кт 687 47 «Доля перестраховщика в резерве незаработанных премий». 9. При осуществлении предоплаты страхователем (перестрахователем) страховой премии в соответствии с договором страхования (перестрахования) до вступления его в силу выполняются следующие бухгалтерские записи: 1) в день осуществления оплаты страховой премии на сумму предоплаченного страхового взноса: Дт 441 02 «Деньги на текущих счетах в национальной валюте», 451 «Наличность в кассе в национальной валюте» Кт 662 41 «Предоплаченные страховые премии страхователями (перестрахователями)»; 2) на дату вступления в силу договора страхования (перестрахования): Дт 662 41 «Предоплаченные страховые премии страхователями (перестрахователями)» Кт 701 41 «Доходы в виде страховых премий». 10. При оплате комиссионного вознаграждения за посреднические услуги, полученные от страховых агентов и страховых брокеров, в зависимости от условий договора об оказании посреднических услуг, выполняются следующие бухгалтерские записи: 1) при осуществлении предоплаты комиссионного вознаграждения страховому агенту или страховому брокеру: на сумму начисленного комиссионного вознаграждения: Дт 352 «Авансы, выданные под выполнение работ и оказание услуг» (открывается отдельный субсчет) Кт 441 02 «Деньги на текущих счетах в национальной валюте»; при отнесении комиссионного вознаграждения на счета расходов в соответствии с методом начисления, на сумму начисленных расходов: Дт 821 44 «Расходы по оплате услуг страховых брокеров» (для страхового агента открывается отдельный субсчет) Кт 352 «Авансы, выданные под выполнение работ и оказание услуг» (открывается отдельный субсчет); 2) начисление комиссионного вознаграждения по услугам страхового агента и страхового брокера отражается в бухгалтерском учете в соответствии с методом начисления в течение действия договора об оказании посреднических услуг. При этом выполняются следующие бухгалтерские записи: на сумму начисленного комиссионного вознаграждения в соответствии с методом начисления: Дт 821 44 «Расходы по оплате услуг страховых брокеров» (для страхового агента открывается отдельный субсчет) Кт 671 41 «Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности»; при осуществлении фактической выплаты комиссионного вознаграждения: Дт 671 41 «Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности» Кт 441 02 «Деньги на текущих счетах в национальной валюте». 11. В случае досрочного расторжения договора страхования (перестрахования) страховщик (перестраховщик) при возврате страхователю (перестрахователю) или лицу, установленному договором страхования (перестрахования) или законодательными актами Республики Казахстан, страховых премий по основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан или условиями договора страхования (перестрахования), в полном объеме или за вычетом понесенных расходов, выполняются следующие бухгалтерские записи: 1) в случае возврата суммы страховой премии страхователю (перестрахователю) или лицу, установленному договором страхования (перестрахования) или законодательными актами Республики Казахстан, в текущем и последующих годах: Дт 701 41 «Доходы в виде страховых премий» Кт 671 43 «Расчеты с перестрахователями», 671 44 «Расчеты со страхователями»; 2) на сумму фактически выплачиваемых денег: Дт 671 43 «Расчеты с перестрахователями», 671 44 «Расчеты со страхователями» Кт 441 02 «Деньги на текущих счетах в национальной валюте», 451 «Наличность в кассе в национальной валюте». Глава 2. Учет операций по страховым резервам по договорам страхования (перестрахования) 12. Страховая (перестраховочная) организация не реже одного раза в месяц отражает в бухгалтерском учете формирование или уменьшение страховых резервов в соответствии со своей учетной политикой. 13. При формировании резервов убытков и дополнительных резервов в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного государственного органа, определяющим требования к методике расчета страховых резервов страховых (перестраховочных) организаций, выполняются следующие бухгалтерские записи: 1) на сумму формируемого резерва произошедших, но незаявленных убытков: Дт 801 42 «Расходы по формированию резерва произошедших, но незаявленных убытков» Кт 687 42 «Резерв произошедших, но незаявленных убытков»; 2) на сумму формируемого резерва заявленных, но неурегулированных убытков: Дт 801 45 «Расходы по формированию резерва заявленных, но неурегулированных убытков» Кт 687 45 «Резерв заявленных, но неурегулированных убытков»; 3) на сумму формируемых дополнительных резервов: Дт 801 46 «Расходы по формированию дополнительных резервов» Кт 687 46 «Дополнительные резервы». 14. В случае передачи части рисков перестраховщику в соответствии с договором перестрахования страховая (перестраховочная) организация со дня вступления в силу данного договора, на основании актуарного заключения, на сумму доли перестраховщика в резервах убытков и в дополнительных резервах выполняет следующие бухгалтерские записи: 1) на сумму доли перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков: Дт 687 48 «Доля перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков» Кт 801 42 «Расходы по формированию резерва произошедших, но незаявленных убытков»; 2) на сумму доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков: Дт 687 51 «Доля перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков» Кт 801 45 «Расходы по формированию резерва заявленных, но неурегулированных убытков»; 3) на сумму доли перестраховщика в дополнительных резервах: Дт 687 52 «Доля перестраховщика в дополнительных резервах» Кт 801 46 «Расходы по формированию дополнительных резервов». 15. При уменьшении резервов убытков и дополнительных резервов, на основании актуарных заключений, выполняются следующие бухгалтерские записи: 1) на сумму уменьшения резерва произошедших, но незаявленных убытков: Дт 687 42 «Резерв произошедших, но незаявленных убытков» Кт 801 42 «Расходы по формированию резерва произошедших, но незаявленных убытков»; 2) на сумму уменьшения резерва заявленных, но неурегулированных убытков: Дт 687 45 «Резерв заявленных, но неурегулированных убытков» Кт 801 45 «Расходы по формированию резерва заявленных, но неурегулированных убытков»; 3) на сумму уменьшения дополнительных резервов: Дт 687 46 «Дополнительные резервы» Кт 801 46 «Расходы по формированию дополнительных резервов». 16. При формировании страховой (перестраховочной) организацией резерва предупредительных мероприятий за счет нераспределенного дохода (непокрытого убытка) выполняется следующая бухгалтерская запись: Дт 561 «Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года», 562 «Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет» Кт 552 «Прочий резервный капитал» (открывается отдельный субсчет). 17. При использовании ранее сформированного резерва предупредительных мероприятий, необходимого для финансирования соответствующих превентивных и репрессивных мероприятий (превентивные мероприятия — мероприятия, направленные на предупреждение страховых случаев, репрессивные — на борьбу с наступившими бедствиями), выполняются следующие бухгалтерские записи: 1) на сумму начисленных денег: Дт 552 «Прочий резервный капитал» Кт 671 40 «Кредиторская задолженность, связанная со страховой (перестраховочной) деятельностью» (открывается отдельный субсчет); 2) на сумму фактически выплаченных денег: Дт 671 40 «Кредиторская задолженность, связанная со страховой (перестраховочной) деятельностью» (открывается отдельный субсчет) Кт 441 02 «Деньги на текущих счетах в национальной валюте», 451 «Наличность в кассе в национальной валюте». 18. При уменьшении (корректировки) доли перестраховщика страховая (перестраховочная) организация в соответствии с договором перестрахования производит в бухгалтерском учете уменьшение доли перестраховщика в резервах убытках и дополнительных резервах. При этом выполняются следующие бухгалтерские записи: 1) на сумму уменьшения (корректировки) доли перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков: Дт 801 42 «Расходы по формированию резерва произошедших, но незаявленных убытков» Кт 687 48 «Доля перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков»; 2) на сумму уменьшения (корректировки) доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков: Дт 801 45 «Расходы по формированию резерва заявленных, но неурегулированных убытков» Кт 687 51 «Доля перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков»; 3) на сумму уменьшения (корректировки) доли перестраховщика в дополнительных резервах: Дт 801 46 «Расходы по формированию дополнительных резервов» Кт 687 52 «Доля перестраховщика в дополнительных резервах». Глава 3. Учет операций по страховым выплатам по договорам страхования (перестрахования) 19. При наступлении страхового случая страховой (перестраховочной) организацией в соответствии с договором страхования (перестрахования) или законодательными актами Республики Казахстан осуществляется страховая выплата, уменьшенная на сумму задолженности страхователя по уплате страховой премии, при этом выполняются следующие бухгалтерские записи: 1) страховщиком: при начислении суммы страховой выплаты по договорам страхования: Дт 687 45 «Резерв заявленных, но неурегулированных убытков», 687 46 «Дополнительные резервы» Кт 671 44 «Расчеты со страхователями», 301 41 «Страховые премии к получению от страхователей», и одновременно на данную сумму: Дт 801 47 «Расходы по осуществлению страховых выплат по страхованию» Кт 801 45 «Расходы по формированию резерва заявленных, но неурегулированных убытков», 801 46 «Расходы по формированию дополнительных резервов»; при осуществлении фактической страховой выплаты страхователю (выгодоприобретателю) на сумму выплаты: Дт 671 44 «Расчеты со страхователями» Кт 441 02 «Деньги на текущих счетах в национальной валюте», 451 «Наличность в кассе в национальной валюте». 2) перестраховщиком: при начислении суммы страховой выплаты по договорам перестрахования: Дт 687 45 «Резерв заявленных, но неурегулированных убытков», 687 46 «Дополнительные резервы» Кт 671 43 «Расчеты с перестрахователями», и одновременно на данную сумму: Дт 801 48 «Расходы по осуществлению страховых выплат по перестрахованию» Кт 801 45 «Расходы по формированию резерва заявленных, но неурегулированных убытков», 801 46 «Расходы по формированию дополнительных резервов»; при осуществлении фактической страховой выплаты перестрахователю (выгодоприобретателю) на сумму выплаты: Дт 671 43 «Расчеты с перестрахователями» Кт 441 02 «Деньги на текущих счетах в национальной валюте». Глава 4. Учет операций по регрессному требованию (суброгации) 20. На основании документов, доказательств и сведений, необходимых для осуществления страховщиком перешедшего к нему права требования, страховая (перестраховочная) организация в пределах уплаченной суммы выполняет на сумму права требования следующие бухгалтерские записи: 1) на начисленную сумму права требования к лицу, ответственному за причиненный вред: Дт 301 45 «Требование к лицу, ответственному за причиненный вред» Кт 701 44 «Доходы, связанные с возмещением по регрессному требованию»; 2) при фактическом получении на сумму денег или имущества: Дт 441 02 «Деньги на текущих счетах в национальной валюте», 451 «Наличность в кассе в национальной валюте», 12 «Основные средства», 20 «Материалы» Кт 301 45 «Требование к лицу, ответственному за причиненный вред». 21. При передаче страховой (перестраховочной) организацией перестраховщику в соответствии с договором перестрахования возмещения по регрессному требованию, полученного в виде имущества или денег от лица, ответственного за причиненный вред, страховая (перестраховочная) организация на сумму возмещения выполняет следующие бухгалтерские записи: 1) на сумму начисленного расхода по возмещению имущества или денег, причитающихся перестраховщику: Дт 801 50 «Расходы по возмещению перестраховщику по регрессному требованию» Кт 671 45 «Начисленные расходы по возмещению перестраховщику по регрессному требованию»; 2) на сумму выплачиваемого возмещения: Дт 671 45 «Начисленные расходы по возмещению перестраховщику по регрессному требованию» Кт 441 02 «Деньги на текущих счетах в национальной валюте», 432 02 «Деньги на текущих счетах в иностранной валюте», 451 «Наличность в кассе в национальной валюте», 12 «Основные средства», 20 «Материалы». Глава 5. Учет операций по перестрахованию 22. Со дня вступления в силу договора перестрахования перестрахователь выплачивает перестраховщику сумму страховой премии, установленную данным договором. При этом перестрахователем выполняются следующие бухгалтерские записи: 1) на сумму начисленной страховой премии, выплачиваемую перестраховщику: Дт 801 40 «Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью» (открывается отдельный субсчет)» Кт 671 42 «Расчеты с перестраховщиками»; 2) на сумму фактически выплачиваемой страховой премии: Дт 671 42 «Расчеты с перестраховщиками» Кт 441 02 «Деньги на текущих счетах в национальной валюте», 431 02 «Деньги на текущих счетах в иностранной валюте». 23. При начислении и/или получении дохода в виде комиссионных вознаграждений от перестраховщика в соответствии с договором перестрахования перестрахователем выполняются следующие бухгалтерские записи: 1) при вступлении в силу договора перестрахования: Дт 332 41 «Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию» Кт 701 43 «Комиссионные доходы по перестрахованию»; 2) при фактическом получении денег: Дт 441 02 «Деньги на текущих счетах в национальной валюте», 431 02 «Деньги на текущих счетах в иностранной валюте» Кт 332 41 «Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию». 24. Перестраховщик на сумму выплачиваемого перестрахователю комиссионного вознаграждения выполняет следующие бухгалтерские записи: 1) при начислении суммы комиссионного вознаграждения: Дт 821 41 «Расходы по оплате комиссионного вознаграждения по перестрахованию» Кт 671 43 «Расчеты с перестрахователями»; 2) при фактической выплате суммы комиссионного вознаграждения: Дт 671 43 «Расчеты с перестрахователями» Кт 441 02 «Деньги на текущих счетах в национальной валюте», 431 02 «Деньги на текущих счетах в иностранной валюте». 25. Если условиями договора перестрахования предусмотрена возможность зачета суммы задолженности перестраховщика по выплате перестрахователю комиссионного вознаграждения и задолженности перестрахователя по выплате перестраховщику страховой премии, выполняются следующие бухгалтерские записи на зачитываемую сумму: 1) перестрахователем: Дт 671 42 «Расчеты с перестраховщиками» Кт 332 41 «Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию»; 2) перестраховщиком: Дт 671 43 «Расчеты с перестрахователями» Кт 301 42 «Страховые премии к получению от перестрахователей». 26. При возмещении перестраховщиком расходов, понесенных перестрахователем при возникновении страхового случая, в соответствии с условием договора перестрахования, перестрахователем выполняются следующие бухгалтерские записи: 1) при начислении сумм к получению, возмещаемых перестраховщиком: Дт 301 44 «Суммы к получению от перестраховщиков по страховой выплате» Кт 701 42 «Доходы, связанные с возмещением перестраховщиком страховых выплат»; 2) при фактическом получении денег: Дт 441 02 «Деньги на текущих счетах в национальной валюте», 431 02 «Деньги на текущих счетах в иностранной валюте» Кт 301 44 «Суммы к получению от перестраховщиков по страховой выплате». Одновременно на сумму уменьшения (корректировки) доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков: Дт 801 45 «Расходы по формированию резерва заявленных, но неурегулированных убытков» Кт 687 51 «Доля перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков»; на сумму уменьшения (корректировки) доли перестраховщика в дополнительных резервах: Дт 801 46 «Расходы по формированию дополнительных резервов» Кт 687 52 «Доля перестраховщика в дополнительных резервах». 27. Если условиями договора перестрахования предусмотрена возможность зачета суммы задолженности перестрахователя по выплате перестраховщику страховой премии и задолженности перестраховщика по страховой выплате перестрахователю, выполняются следующие бухгалтерские записи на зачитываемую сумму: 1) перестраховщиком: Дт 671 43 «Расчеты с перестрахователями» Кт 301 42 «Страховые премии к получению от перестрахователей»; 2) перестрахователем: Дт 671 42 «Расчеты с перестраховщиками» Кт 301 44 «Суммы к получению от перестраховщиков по страховой выплате». Глава 6. Учет обязательных взносов и условных обязательств по Фонду гарантирования страховых выплат 28. Страховая организация, заключившая с Фондом гарантирования страховых выплат (далее — Фонд) договор участия (далее — страховая организация-участник), в день осуществления расчета суммы обязательного взноса в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного государственного органа (определяющим порядок и сроки уплаты обязательных взносов страховыми организациями-участниками Фонда) на сумму начисленного обязательного взноса выполняет следующую бухгалтерскую запись: Дт 821 42 «Расходы по уплате обязательных взносов в фонд гарантирования страховых выплат» Кт 671 46 «Обязательства по уплате обязательных взносов в фонд гарантирования страховых выплат». 29. В день осуществления уплаты обязательных взносов страховой организацией-участником на счет Фонда выполняется следующая бухгалтерская запись: на сумму уплачиваемого обязательного взноса: Кт 671 46 «Обязательства по уплате обязательных взносов в фонд гарантирования страховых выплат» Кт 441 02 «Деньги на текущих счетах в национальной валюте». 30. При формировании условных обязательств, рассчитанных в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного государственного органа (определяющим методику расчета ставки условных обязательств, порядок формирования и учета условных обязательств страховыми организациями — участниками Фонда), выполняется следующая бухгалтерская запись: на сумму формируемого условного обязательства: Дт 1003 «Условные чрезвычайные взносы по законодательству Республики Казахстан о гарантировании страховых выплат» Кт 1053 «Условные обязательства по законодательству Респуб- лики Казахстан о гарантировании страховых выплат». 31. Страховая организация-участник со дня получения уведомления от Фонда об уплате чрезвычайных взносов производит начисление чрезвычайных взносов в соответствии со своей учетной политикой. При этом выполняется следующая бухгалтерская запись: на сумму начисленных чрезвычайных взносов: Дт 821 43 «Расходы по уплате чрезвычайных взносов в фонд гаран- тирования страховых выплат» Кт 671 47 «Обязательства по уплате чрезвычайных взносов в фонд гарантирования страховых выплат» и одновременно на данную сумму чрезвычайных взносов уменьшается сумма условного обязательства: Дт 1053 «Условные обязательства по законодательству Респуб- лики Казахстан о гарантировании страховых выплат» Кт 1003 «Условные чрезвычайные взносы по законодательству Республики Казахстан о гарантировании страховых выплат». 32. В день осуществления страховой организацией-участником фактической уплаты чрезвычайных взносов выполняются следующие бухгалтерские записи: на сумму уплачиваемого чрезвычайного взноса: Дт 671 47 «Обязательства по уплате чрезвычайных взносов в фонд гарантирования страховых выплат» Кт 441 02 «Деньги на текущих счетах в национальной валюте». 33. При получении страховой организацией-участником от Фонда компенсационных выплат в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан или договором участия выполняются следующие бухгалтерские записи: 1) на сумму начисленных компенсационных выплат: Дт 301 40 «Дебиторская задолженность, связанная со страховой (перестраховочной) деятельностью» (открывается отдельный лицевой счет) Кт 701 41 «Доходы в виде страховых премий»; 2) при фактическом получении компенсационных выплат от Фонда: Дт 441 02 «Деньги на текущих счетах в национальной валюте» Кт 301 40 «Дебиторская задолженность, связанная со страховой (перестраховочной) деятельностью» (открывается отдельный лицевой счет). 34. Страховая организация-участник при заключении договора обязательного страхования со страхователем принудительно ликвидируемой страховой организации-участника и неполучения компенсационных выплат в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного государственного органа (определяющим методику расчета ставки обязательных взносов и условных обязательств, порядок и сроки уплаты обязательных и чрезвычайных взносов, формирования и учета условных обязательств страховыми организациями — участниками Фонда) уменьшает ранее начисленные условные обязательства. При этом выполняется следующая бухгалтерская запись: на сумму причитающихся компенсационных выплат: Дт 1053 «Условные обязательства по законодательству Респуб- лики Казахстан о гарантировании страховых выплат» Кт 1003 «Условные чрезвычайные взносы по законодательству Республики Казахстан о гарантировании страховых выплат». Одновременно на сумму неполученных компенсационных выплат в виде страховых премий по заключенным договорам обязательного страхования со страхователем принудительно ликвидируемой страховой организации-участника выполняется следующая бухгалтерская запись: Дт 671 47 «Обязательства по уплате чрезвычайных взносов в фонд гарантирования страховых выплат» Кт 701 41 «Доходы в виде страховых премий» (открывается отдельный субсчет). Раздел 3. Заключительное положение 35. Вопросы, не урегулированные настоящей Инструкцией, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.