22/06/04 - Закон Республики Казахстан Нормативные правовые акты 450

О репродуктивных правах граждан и гарантиях их осуществленияНастоящий Закон регулирует общественные отношения в области охраны репродуктивного здоровья граждан, а также устанавливает гарантии государства и основные принципы государственной политики в области репродуктивных прав граждан. Глава 1. Общие положения Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 1) вспомогательные репродуктивные методы и технологии — комплекс медицинских мероприятий по диагностике, лечению и реабилитации, направленных на коррекцию репродуктивной деятельности граждан; 2) имплантация эмбриона — введение в полость матки оплодотворенной яйцеклетки; 3) инсеминация — искусственное введение мужских половых клеток в полость матки с целью оплодотворения; 4) клонирование — воспроизведение генетически идентичных особей; 5) контрацепция — методы и средства предупреждения нежелательной беременности; 6) планирование семьи — деятельность, направленная на осознанный выбор гражданами рождения и воспитания определенного количества детей, интервалов между их рождением, а также сохранение репродуктивного здоровья граждан; 7) половые клетки — мужские половые клетки (сперматозоиды) и женские половые клетки (яйцеклетки); 8) репродуктивное здоровье — здоровье человека, отражающее его способность к воспроизводству полноценного потомства; 9) репродуктивные права — права граждан на охрану их репродуктивного здоровья, принятие и реализация гражданами решения относительно рождения или отказа от рождения детей в браке или вне брака, методов зачатия и рождения детей, их числа, времени и места рождения, интервалов между рождениями, а также на медико-социальную, информационную и консультативную помощь в этой сфере; 10) суррогатная мать — женщина, вынашивающая плод после введения донорского эмбриона; 11) уполномоченный орган — центральный исполнительный орган Республики Казахстан, осуществляющий руководство в области охраны здоровья граждан; 12) хирургическая стерилизация — хирургическая операция, в результате которой женщина или мужчина утрачивают репродуктивную способность. Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о репродуктивных правах граждан и гарантиях их осуществления 1. Законодательство Республики Казахстан о репродуктивных правах граждан и гарантиях их осуществления основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. 2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора. Статья 3. Сфера применения настоящего Закона Настоящий Закон распространяется на граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно или временно проживающих на территории Республики Казахстан, и применяется в отношении всех физических и юридических лиц, деятельность которых связана с реализацией человеком его репродуктивных прав на территории Республики Казахстан. Статья 4. Государственные гарантии осуществления репродуктивных прав граждан Государство гарантирует гражданам: 1) свободу репродуктивного выбора; 2) охрану репродуктивного здоровья и соблюдение репродуктивных прав; 3) доступность, преемственность, бесплатность медицинской помощи в пределах гарантированного объема; 4) невмешательство в вопросах осуществления репродуктивных прав; 5) принятие решения о деторождении без дискриминации, угроз и насилия; 6) неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, сохранение сведений, составляющих врачебную тайну. Глава 2. Организационные основы обеспечения репродуктивных прав граждан Статья 5. Государственное регулирование в области репродуктивных прав граждан 1. Государственное регулирование в области репродуктивных прав граждан основывается на принципах государственных гарантий осуществления репродуктивных прав граждан. 2. Основными направлениями государственного регулирования в области репродуктивных прав граждан являются: 1) развитие системы охраны репродуктивного здоровья граждан; 2) формирование и совершенствование законодательства Республики Казахстан в области репродуктивного здоровья граждан; 3) обеспечение просвещения граждан по вопросам половой жизни и деторождения, отрицательного влияния психоактивных веществ, неблагоприятных экологических факторов на состояние их репродуктивного здоровья; 4) формирование сознательного отношения граждан к рождению детей; 5) обеспечение доступности услуг по консультированию, просвещению, планированию семьи, оказанию медицинской помощи, включая медицинские услуги по искусственному оплодотворению и иным возможностям родить ребенка; 6) поддержка научных исследований в области охраны репродуктивного здоровья граждан. Статья 6. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области репродуктивных прав граждан Правительство Республики Казахстан: 1) разрабатывает основные направления единой государственной политики в области охраны репродуктивных прав граждан и гарантии их осуществления; 2) разрабатывает государственные программы в области репродуктивных прав и охраны репродуктивного здоровья граждан, представляет их на утверждение Президенту Республики Казахстан; 3) осуществляет иные функции в области охраны репродуктивных прав граждан в соответствии с законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан. Статья 7. Компетенция уполномоченного органа в области репродуктивных прав граждан Уполномоченный орган: 1) проводит единую государственную политику в области охраны репродуктивных прав граждан; 2) осуществляет межотраслевую координацию, а также взаимодействие с общественными объединениями при реализации государственных, целевых и комплексных программ по охране репродуктивного здоровья граждан; 3) в пределах своей компетенции издает нормативные правовые акты по вопросам охраны репродуктивного здоровья граждан; 4) определяет меры по развитию системы охраны репродуктивного здоровья граждан и оказанию услуг по планированию семьи; 5) осуществляет через местные исполнительные органы координацию и контроль за деятельностью территориальных органов и организаций здравоохранения по охране репродуктивного здоровья граждан; 6) определяет порядок и условия проведения хирургической стерилизации граждан, искусственного прерывания беременности, донорства и хранения половых клеток, применения вспомогательных репродуктивных методов и технологий; 7) обеспечивает информационную и просветительскую деятельность в области репродуктивного здоровья; 8) совместно с центральным исполнительным органом в области образования разрабатывает образовательные программы по нравственно-половому образованию, воспитанию и охране репродуктивного здоровья несовершеннолетних; 9) организует повышение квалификации специалистов, работающих в сфере репродуктивного здоровья; 10) в пределах своей компетенции выдает лицензии на виды деятельности, подлежащие лицензированию, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о лицензировании; 11) осуществляет иные функции в области репродуктивных прав граждан в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Статья 8. Компетенция местных представительных и исполнительных органов в области репродуктивных прав граждан 1. Местные представительные органы: 1) утверждают региональные программы в области репродуктивных прав граждан; 2) осуществляют контроль за исполнением программ в области репродуктивных прав граждан. 2. В области репродуктивных прав и охраны репродуктивного здоровья граждан местные исполнительные органы: 1) реализуют государственную политику; 2) разрабатывают и обеспечивают исполнение местных бюджетов и реализацию региональных программ; 3) развивают межотраслевое сотрудничество; 4) организуют участие населения в реализации государственных программ; 5) осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Глава 3. Репродуктивные права граждан

и гарантии их обеспечения Статья 9. Права и обязанности граждан в области охраны репродуктивных прав 1. Граждане имеют право на: 1) свободный репродуктивный выбор; 2) получение услуг по охране репродуктивного здоровья и планированию семьи; 3) получение достоверной и полной информации о состоянии своего репродуктивного здоровья; 4) охрану здоровья в период беременности, при родах и после родов; 5) лечение бесплодия, в том числе с применением современных вспомогательных репродуктивных методов и технологий, разрешенных в Республике Казахстан; 6) донорство половых клеток; 7) использование и свободный выбор методов контрацепции; 8) хирургическую стерилизацию; 9) искусственное прерывание беременности; 10) защиту своих репродуктивных прав. 2. Граждане обязаны соблюдать права, свободы и законные интересы других граждан при осуществлении своих репродуктивных прав. 3. В Республике Казахстан клонирование человека запрещается. Статья 10. Право на свободный репродуктивный выбор Граждане имеют право на свободное принятие решения относительно количества детей и времени их рождения в браке или вне брака, интервалов между рождениями, необходимых для сохранения здоровья матери и ребенка. Статья 11. Право несовершеннолетних на охрану репродуктивного здоровья Несовершеннолетние имеют право на охрану репродуктивного здоровья, а также нравственно-половое воспитание и образование. Половое образование несовершеннолетних осуществляется лицами, имеющими специальную подготовку, в организациях образования по специально разработанным программам с учетом пола, возраста, особенностей психофизического развития несовершеннолетних и мнения родителей. Разработка образовательных программ по нравственно-половому образованию и воспитанию, охране репродуктивного здоровья несовершеннолетних, подготовка их к семейной жизни обеспечиваются центральным исполнительным органом в области образования совместно с уполномоченным органом в области здравоохранения. Статья 12. Охрана репродуктивного здоровья граждан 1. Оказание услуг, связанных с охраной репродуктивного здоровья граждан и планированием семьи, обеспечивается организациями здравоохранения и физическими лицами, занимающимися частной медицинской практикой. 2. Медицинская помощь по охране репродуктивного здоровья граждан оказывается организациями здравоохранения и физическими лицами, занимающимися частной медицинской практикой, бесплатно в пределах гарантированного объема. 3. Научные исследования в области репродуктивного здоровья с участием граждан проводятся только на добровольной основе в порядке, установленном уполномоченным органом. Статья 13. Охрана здоровья женщин в период беременности, родов и после родов 1. Женщина имеет право на охрану здоровья и помощь в период беременности, при родах и после родов с применением методов, разрешенных на территории Республики Казахстан. 2. Медицинская, консультативная и лекарственная помощь беременным, роженицам и родильницам в организациях системы здравоохранения предоставляется за счет средств государственного бюджета в пределах гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. 3. В период беременности обследование, лечение и медицинское вмешательство могут быть осуществлены только с согласия женщины или ее законного представителя. В случаях, когда промедление обследования, лечения и медицинского вмешательства угрожает жизни женщины, находящейся в состоянии, не позволяющем выразить свою волю, либо страдающей заболеванием (заболеваниями), представляющим опасность для окружающих, решение об осуществлении обследования, лечения и медицинского вмешательства принимает врач или врачебная комиссия. Статья 14. Лечение бесплодия 1. Граждане имеют право на лечение бесплодия в организациях здравоохранения, у физических лиц, занимающихся частной медицинской практикой, безопасными и эффективными методами, в том числе с использованием вспомогательных репродуктивных методов и технологий, применение которых на территории Республики Казахстан разрешено уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с обязательным получением полной и исчерпывающей информации об их эффективности, оптимальных сроках применения, возможных осложнениях, медицинских и правовых последствиях и иных сведений, касающихся их воздействия на организм. 2. Граждане, состоящие в зарегистрированном браке, имеют право на использование вспомогательных репродуктивных методов и технологий только по взаимному согласию. 3. Граждане, давшие согласие на использование вспомогательных репродуктивных методов и технологий, имеют равные права и обязанности родителей в отношении будущего ребенка по его воспитанию и содержанию в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Статья 15. Искусственная инсеминация, искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона 1. Женщины имеют право на искусственную инсеминацию, искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона. 2. Порядок и условия проведения вспомогательных репродуктивных методов и технологий (искусственной инсеминации, искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона) определяются уполномоченным органом. 3. При использовании вспомогательных репродуктивных методов и технологий выбор пола будущего ребенка не допускается, за исключением случаев возможности наследования заболеваний, связанных с полом. 4. Человеческий эмбрион не может быть получен для коммерческих (купли-продажи), военных и промышленных целей. Статья 16. Право на хранение половых клеток Мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право на хранение половых клеток. Порядок и условия хранения половых клеток устанавливаются уполномоченным органом в области здравоохранения. Статья 17. Суррогатное материнство 1. Суррогатное материнство предполагает вынашивание и рождение ребенка, включая случаи преждевременных родов, по договору между суррогатной матерью и потенциальными родителями с выплатой вознаграждения либо без такового. 2. До заключения договора женщина, желающая стать суррогатной матерью, обязана предоставить лицам, решившим применить метод суррогатного материнства, полную информацию о своем физическом, психическом и репродуктивном здоровье, а также результаты медико-генетического обследования. Материальные расходы, связанные с прохождением суррогатной матерью медицинского обследования, в том числе медико-генетического, несут лица, заключающие с ней договор. 3. Договором суррогатного материнства является соглашение между лицами, желающими иметь ребенка, и женщиной, давшей свое согласие на применение метода имплантации эмбриона. Договор суррогатного материнства должен содержать: 1) данные лиц, желающих иметь ребенка, и женщины, изъявившей желание стать суррогатной матерью; 2) порядок и условия оплаты материальных расходов на содержание суррогатной матери; 3) права, обязанности и ответственность сторон; 4) условия и меры в отношении суррогатной матери в случае отказа от передачи рожденного ею ребенка лицам, заключившим с ней договор, а также к этим лицам в случае их отказа от принятия ребенка; 5) иные условия, определяемые по соглашению сторон. Договор суррогатного материнства заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению, расторжение договора о суррогатном материнстве возможно в случае намеренного нарушения суррогатной матерью режима вынашивания беременности. 4. Суррогатная мать обязана: 1) встать на медицинский учет на раннем сроке беременности (до двенадцати недель); 2) регулярно наблюдаться у врача и строго выполнять его рекомендации; 3) постоянно следить за состоянием своего здоровья; 4) информировать лиц, заключивших с ней договор, о течении беременности. Суррогатная мать не вправе отказаться от передачи рожденного ею ребенка лицам, заключившим с ней договор, а равно передавать ребенка иным лицам. 5. Лица, решившие применить метод суррогатного материнства, несут материальные расходы, связанные с его применением, а также оздоровлением суррогатной матери в период беременности, родов и в течение пятидесяти шести дней (в случае осложненных родов или рождения двух и более детей — семидесяти календарных дней) после родов. 6. В случае отказа от ребенка лица, заключившие договор с суррогатной матерью, не вправе требовать от суррогатной матери возмещение материальных расходов, затраченных ими на медицинское обследование суррогатной матери, применение вспомогательных репродуктивных технологий, оздоровление, иных затрат, а также сумму вознаграждения при наличии такового. При отказе лиц, заключивших договор с суррогатной матерью, от ребенка и при принятии ребенка суррогатной матерью эти лица обязаны выплатить суррогатной матери компенсацию в размере и порядке, устанавливаемых договором. 7. В случае отказа лиц, заключивших договор с суррогатной матерью, от ребенка право материнства остается за суррогатной матерью. 8. Суррогатная мать после передачи ребенка его родителям теряет все права на данного ребенка. Статья 18. Донорство половых клеток Граждане в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет, физически и психически здоровые, прошедшие медико-генетическое обследование, имеют право быть донорами половых клеток. Доноры не имеют права на информацию о дальнейшей судьбе своих донорских половых клеток. Статья 19. Использование контрацепции 1. Граждане имеют право на выбор методов и средств контрацепции, в том числе медицинской, а также на отказ от них. 2. Гражданам оказывается медико-социальная, консультативная помощь по индивидуальному подбору приемлемых методов и средств контрацепции с учетом состояния здоровья, возраста и индивидуальных особенностей. Статья 20. Хирургическая стерилизация 1. Хирургическая стерилизация как метод предупреждения нежелательной беременности может быть проведена в отношении граждан не моложе тридцати пяти лет или имеющих не менее двух детей, а при наличии медицинских показаний и согласия гражданина — независимо от возраста и наличия детей. 2. Хирургическая стерилизация проводится только по письменному согласию гражданина организациями здравоохранения, физическими лицами, занимающимися частной медицинской практикой, имеющими лицензию на осуществление данной деятельности, с обязательным предварительным уведомлением о необратимости данной операции. Статья 21. Искусственное прерывание беременности 1. Женщина имеет право на искусственное прерывание беременности. В целях предупреждения искусственного прерывания беременности врачи обязаны проводить беседы, направленные на разъяснение морально-этических, психологических и негативных физиологических последствий, возможных осложнений. 2. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при сроках беременности до двенадцати недель, по социальным показаниям — при сроке беременности до двадцати двух недель, а при наличии медицинских показаний, угрожающих жизни беременной, и ее согласия — независимо от срока беременности. 3. Искусственное прерывание беременности несовершеннолетними производится с согласия их родителей или иных законных представителей. 4. В лечебно-профилактических организациях по желанию женщины проводится медико-социальное консультирование до и после искусственного прерывания беременности, включая индивидуальный подбор методов и средств контрацепции. 5. Незаконное производство аборта влечет за собой ответственность в соответствии с уголовным законодательством Республики Казахстан. Глава 4. Заключительные положения Статья 22. Право граждан на защиту своих репродуктивных прав Граждане имеют право на защиту своих репродуктивных прав путем обжалования действий (или бездействия) и решений органов, организаций и должностных лиц, связанных с реализацией гражданами репродуктивных прав, в вышестоящие государственные органы или суд в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Статья 23. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о репродуктивных правах граждан Лица, нарушившие законодательство Республики Казахстан о репродуктивных правах граждан, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан. Статья 24. Международное сотрудничество в области репродуктивных прав граждан Органы государственного управления здравоохранением, организации здравоохранения имеют право осуществлять международное сотрудничество в области охраны репродуктивных прав граждан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами. Президент Республики Kaзахстан Н. НАЗАРБАЕВ Астана, 16 июня 2004 года № 565-II ЗРК