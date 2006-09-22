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22.09.2006
Конкурсы
22 сентября 2006 г. 0:00
79
Конкурсы на 22.09.2006 -
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7 октября 2023 г. 20:38
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по восходящей»
7 октября 2023 г. 17:39
ХАМАС атаковал Израиль
7 октября 2023 г. 10:45
Смаилов: Добыча лития для электромобилей актуальна в условиях роста производства электромобилей
7 октября 2023 г. 11:29
Sichuan Airlines запустит грузовые авиарейсы через Казахстан в Европу
7 октября 2023 г. 10:00
Жители Уральска возмущены дороговизне на фермерских ярмарках
7 октября 2023 г. 10:30
Выдвижение кандидатов в акимы районов и городов областного значения завершено
7 октября 2023 г. 12:44
Оспу у овец и коз выявили впервые за 10 лет в Актюбинской области
7 октября 2023 г. 18:57
Токаев принял участие в церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана
7 октября 2023 г. 15:18
Скабелка отправлен в отставку с поста главного тренера «Барыса»
7 октября 2023 г. 18:06
Сенаторы продолжают изучать деятельность фондового рынка
7 октября 2023 г. 17:51
Air Astana приостанавливает рейсы в Тель-Авив
7 октября 2023 г. 19:00
Спортивные власти Казахстана инициируют дела по защите прав спортсменов
7 октября 2023 г. 12:54
В Астане прошел Nobel Fest
7 октября 2023 г. 17:08
В активе Казахстана очередное «золото» Азиады
9 октября 2023 г. 14:16
Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля
7 октября 2023 г. 14:30
Провоз коллекционных монет пресекли в Казахстане
8 октября 2023 г. 10:04
При землетрясении в Афганистане погибли не менее 120 человек
8 октября 2023 г. 11:00
Израиль вводит режим ЧС на всей территории страны
8 октября 2023 г. 11:38
Ещё несколько автодорог в Казахстане станут платными
8 октября 2023 г. 12:20
В Атырау наблюдается дефицит сжиженного газа
22 сентября 2023 г. 11:30
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
6 октября 2023 г. 3:30
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
15 сентября 2023 г. 12:19
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
15 сентября 2023 г. 4:00
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
18 сентября 2023 г. 11:35
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
14 сентября 2023 г. 0:00
Когда волк не помощник
15 сентября 2023 г. 20:00
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
20 сентября 2023 г. 12:03
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
24 сентября 2023 г. 15:28
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
23 сентября 2023 г. 7:46
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
24 сентября 2023 г. 15:01
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
22 сентября 2023 г. 20:00
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
22 сентября 2023 г. 19:25
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
22 сентября 2023 г. 20:05
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
23 сентября 2023 г. 10:29
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
23 сентября 2023 г. 11:48
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
29 сентября 2023 г. 4:00
Все для счастливых пенсионеров
30 сентября 2023 г. 15:58
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
30 сентября 2023 г. 10:07
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
6 октября 2023 г. 15:28
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