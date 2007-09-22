меню
Личный кабинет
Законы
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
30 лет Независимости
Рухани Жаңғыру
Независимость: год за годом
STOP Коррупция
"Киноархив"
"Простые истории"
Мир Абая
Қазақ тілі
Закон и Порядок
Коронавирус
Эксперт-совет
Летопись «Казправды»
Планета
Комиксы
Архив рисунков
Дело из архива
Литературная гостиная
Казахстан: первые шаги. История в карикатурах
Акции "Казахстанской правды"
Проект "Летопись Независимости"
Туризм и путешествия
Кадровые назначения
Послание Президента
Кадровый резерв
Казахстан в цифрах
Год волонтера
Славные имена Великой степи
Взрывы в Жамбылской области
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Политика
Экономика
Происшествия
Общество
Технологии
Культура
Спорт
В мире
USD, 470,45
USD 470,45
RUB, 7,85
RUB 7,85
EUR, 467,06
EUR 467,06
Конкурсы
22.09.2007
22 сентября 2007 г. 0:00
Конкурсы на 22.09.2007 -
скачать
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
08:47
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
00:45
Тонкая красная нить инфоцыганства
00:30
Чем позже ваш ребенок узнает, что такое Всемирная паутина, тем меньше у вас будет головной боли
00:00
Виноват ли климат и климат ли виноват?
00:00
Мир можно изменить, если изменить людей
00:00
Так вершились судьбы миллионов
00:00
Скоро ли жители и гости столицы получат удобный выезд из города на скоростную трассу?
00:00
Тише едешь – дальше будешь
00:00
«Черный принц», «елизавета» и... «болото»
00:00
Новый сезон изысканий принес группе отечественных и зарубежных ученых, ведущих раскопки в Кызылординской области, сенсационное открытие
09:50
О новой мошеннической схеме предупреждает казахстанцев ЕНПФ
00:00
Острота ума и спокойствие сердца
08:26
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 августа
00:15
Познакомиться с образцами исконного казахского народного творчества можно на открывшейся в столице выставке
00:00
Хотят и могут
00:00
Мама не любит Интернет
01:00
Больше половины организаций образования Костанайской области, в которых проводилась аттестация, не прошли проверку
00:00
В лидерах – «Актобе»
00:00
«Бавария» бьет рекорды
00:00
Жест доброй воли
18 августа 2022 г. 1:57
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
17 августа 2022 г. 8:15
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
18 августа 2022 г. 19:02
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
18 августа 2022 г. 1:00
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
18 августа 2022 г. 11:18
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
23 августа 2022 г. 12:25
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
17 августа 2022 г. 8:55
Новое постановление санврача заработало в Нур-Султане
18 августа 2022 г. 11:34
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК
19 августа 2022 г. 19:32
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
17 августа 2022 г. 13:48
Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Армении
18 августа 2022 г. 8:36
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 августа
18 августа 2022 г. 3:15
В Восточном Казахстане в продаже появился сахар по 539 тенге
18 августа 2022 г. 1:30
В Восточном Казахстане при раскопках раннесакского погребения обнаружили великолепные элементы парадного конского снаряжения
17 августа 2022 г. 0:45
Жители Талгара возмутились состоянием новой школы, построенной за три миллиарда тенге
18 августа 2022 г. 14:31
Снег выпал в ВКО
18 августа 2022 г. 12:16
175 штрафов "накатал" водитель с подложными номерами
17 августа 2022 г. 1:15
Оставьте нас в покое! Так отреагировали горожане в ответ на включение более сотни многоэтажных домов в программу реновации
17 августа 2022 г. 2:15
Созвучие великих
17 августа 2022 г. 1:30
Премьера телеверсии балета «Шелковый путь» состоится в конце августа
19 августа 2022 г. 8:54
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи
28 июля 2022 г. 16:55
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
28 июля 2022 г. 10:26
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
26 июля 2022 г. 20:52
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
26 июля 2022 г. 17:01
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
29 июля 2022 г. 12:41
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
10 августа 2022 г. 16:05
Опубликован список обладателей образовательных грантов
25 июля 2022 г. 16:28
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
2 августа 2022 г. 13:43
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
9 августа 2022 г. 10:17
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
5 августа 2022 г. 10:43
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
25 июля 2022 г. 0:30
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
11 августа 2022 г. 10:41
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
6 августа 2022 г. 9:03
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
10 августа 2022 г. 18:47
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
27 июля 2022 г. 0:00
Дворец на разграбление
12 августа 2022 г. 12:54
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
8 августа 2022 г. 19:17
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
1 августа 2022 г. 1:45
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
28 июля 2022 г. 0:15
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
2 августа 2022 г. 11:00
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
243 (27517)
Оформить подписку
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Читайте также
Конкурсы
Конкурсы
16 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
Конкурсы
13 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
Конкурсы
11 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
Конкурсы
9 октября 2017 г. 9:00
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]