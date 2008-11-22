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22.11.2008
Конкурсы
22 ноября 2008 г. 0:00
63
Конкурсы на 22.11.2008 -
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09:19
Одиннадцать горняков погибли в шахте имени Костенко
09:45
Введен план ликвидации аварии на шахте имени Костенко
09:13
Убивший 18 человек в штате Мэн обнаружен мертвым
10:10
Число погибших на шахте имени Костенко увеличилось до 16 человек
09:58
Швеция готова поделиться с Казахстаном опытом в производстве фармпрепаратов
10:27
Асхат Тагыберген перенесет операцию в Германии
10:34
Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау"
11:02
40% коек для больных корью свободны в Актюбинской области
11:03
Один из пострадавших на шахте имени Костенко находится в тяжелом состоянии
11:14
По 5 млн тенге получили победители мировых предметных олимпиад
11:21
Смаилов возглавил комиссию по расследованию причин аварии на шахте имени Костенко
11:34
Сделка по передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану близка к завершению
12:15
Число погибших на шахте имени Костенко достигло 21 человека
12:08
По факту гибели горняков возбуждено уголовное дело
12:38
Бывший вице-министр Токтабаев осужден на семь лет за коррупционное преступление
13:08
"Кайрат" досрочно вышел в элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу
12:56
Вопрос передачи АО "АрселорМиттал Темиртау" иностранным инвесторам не рассматривается – Кабмин
13:29
Маулен Ашимбаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров
13:59
Токаев прибыл в Карагандинскую область
21 октября 2023 г. 13:00
Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-замминистра иностранных дел Кунадзе
21 октября 2023 г. 12:10
Боевики ХАМАС освободили двух американских заложниц
21 октября 2023 г. 14:15
Казахстан пятый в мире по дешевизне бензина
21 октября 2023 г. 19:00
Еще один российский теннисист хочет выступать за Казахстан
21 октября 2023 г. 11:04
В развитие каких регионов Казахстан вкладывает больше всего денег?
23 октября 2023 г. 3:00
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
21 октября 2023 г. 16:00
В Астане поэтапно построят 60 государственных детсадов
21 октября 2023 г. 10:28
«Барыс» прервал неудачную серию в КХЛ
21 октября 2023 г. 18:12
Жанибеку Алимханулы нашли соперника с рекордом 42-0
21 октября 2023 г. 15:00
Казахстан и Испания будут совместно бороться против торговли людьми
21 октября 2023 г. 11:59
Задержан экс-министр юстиции Казахстана – Антикор
21 октября 2023 г. 16:57
Канье Уэст отказался участвовать в выборах президента США
21 октября 2023 г. 9:56
Назначены замгенпрокурора и глава комитета по возврату активов РК
21 октября 2023 г. 18:11
Сваебойная установка рухнула на авто при строительстве Астана LRT
21 октября 2023 г. 11:31
Строительство железной дороги в Афганистане возобновила казахстанская компания
21 октября 2023 г. 13:00
Айбек Нурахметов возглавил службу международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры
22 октября 2023 г. 9:54
Большинство погибших при землетрясении в Афганистане – женщины
21 октября 2023 г. 13:48
В Академии гражданской авиации могут внедрить европейские стандарты обучения
21 октября 2023 г. 15:38
ЖД-станции Нур-Султан, Узень и Уральск переименуют
21 октября 2023 г. 17:29
Казахстанская гумпомощь прибыла в афганскую провинцию Балх
6 октября 2023 г. 3:30
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
4 октября 2023 г. 19:26
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
29 сентября 2023 г. 4:00
Все для счастливых пенсионеров
30 сентября 2023 г. 15:58
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
30 сентября 2023 г. 10:07
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
6 октября 2023 г. 15:28
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
29 сентября 2023 г. 20:32
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
6 октября 2023 г. 19:25
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
6 октября 2023 г. 21:11
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
13 октября 2023 г. 12:33
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
6 октября 2023 г. 19:58
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
4 октября 2023 г. 4:30
Как накопить на квартиру подметая улицы?
6 октября 2023 г. 17:46
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
2 октября 2023 г. 13:30
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
16 октября 2023 г. 3:30
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
29 сентября 2023 г. 22:32
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
6 октября 2023 г. 0:00
Ни дня без камеры
6 октября 2023 г. 18:36
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
29 сентября 2023 г. 22:19
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
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Казахстанская правда
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