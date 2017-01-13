23 года исполняется Архиву Президента Республики Казахстан

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Ксения Воронина
Архив Президента Республики Казахстан образован Указом Главы государства 14 января 1994 года № 1502 на базе Центрального государственного архива новейшей истории, передает Kazpravda.kz.


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Передача документов в Архив

Архив выполняет основные задачи в сфере информационно-архивного обеспечения деятельности Президента Республики Казахстан, его Администрации и других государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Главе государства.

"По состоянию на 1 января 2017 года на государственном хранении в Архиве более 789 тысяч единиц за 1918–2013 годы. Количество оцифрованных дел Электронного архива Архива Президента Республики Казахстан составило 40 тысяч дел.

В Архиве хранятся подлинники актов Президента Республики Казахстан, тексты его выступлений на международных конгрессах, форумах и встречах и другие документы. Здесь содержатся исторические документы, образовавшиеся в процессе деятельности высших органов ЦК Компартии Казахстана, ЦК ЛКСМ Казахстана, а также их предшественников за 1918-1991 годы", – сообщила заместитель директора Архива Президента РК Джамиля Абдукадырова.


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Выставка Архива

С 1998 года Архив комплектуется документами личного происхождения. На 1 января 2017 года в Архиве хранится 85 личных фондов государственных и общественных деятелей Казахстана, в том числе Б. А. Ашимова, С.С. Джиенбаева, Ш. Ж. Жаныбекова, М. Бейсебаева, М.Т. Оспанова, А.Т. Алимжанова, М.К. Козыбаева, Г.К. Бельгера, М. И. Исиналиева, А. А. Аскарова, З.Л. Федотовой и других.


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Мини-типография Архива

С 1994 года Архивом подготовлены и изданы 59 документальных сборников и 24 справочно-информационных издания. В читальном зале Архива работало более 5,3 тыс. исследователей, в том числе из России, Украины, Армении, Узбекистана, США, Великобритании, Канады, Германии, Японии, Франции, Италии, Польши и Румынии.

Сайт Архива archive.president.kz работает на казахском и русском языках.

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