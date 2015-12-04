23-летний пастух "заминировал" больницу в Алматы

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Мужчина, "заминировавший" 7-ю ГКБ, задержан, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.
Звонившим оказался 23-летний пастух, проживающий в одном из населенных пунктов Алматинской области. Подозреваемый уже задержан и будет водворен в изолятор временного содержания.
"На первоначальном этапе гражданин Т. поясняет, что ложную информацию о заминировании он сообщил из хулиганских побуждений. Точный мотив этого преступления и обстоятельства его совершения будут установлены уже в рамках досудебного расследования, производство по которому осуществляется управлением внутренних дел Наурызбайского района по признакам преступления, предусмотренного ст. 273 УК РК", – говорится в сообщении.
В информации отмечается, что в новой редакции Уголовного кодекса РК ужесточено наказание за этот вид антиобщественного преступления и предусмотрено лишение свободы сроком до шести лет.
Напомним, информация о заложенном взрывном устройстве в здании ГКБ №7, расположенной на пересечении проспекта Райымбека и улицы Ауэзова, на пульт одной из алматинских служб экстренного реагирования поступила сегодня в 9 часов утра. В результате комиссионного осмотра здания ГКБ №7, проведенного саперным подразделением специального назначения "Арлан" ДВД города Алматы, следственно-оперативной группой УВД Наурызбайского района, сотрудниками ДЧС, ДКНБ по городу Алматы, данная информация не подтвердилась.
Обследование корпуса медицинского учреждения началось в 9 часов 20 минут, окончено в 10 часов 40 минут. Из здания больницы были эвакуированы 1 700 человек, 1 100 из них – медицинский персонал, 600 – пациенты.