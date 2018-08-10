​23-й район

Абсурд в полмиллиарда

– Район элитный, – с ходу начинает экскурсию старожил Людмила Афанасьева. – Людям здесь начисляют налоги по более высокому коэффициенту, потому что по бумагам здесь прекрасные условия. В жизни же в обычной обуви мы выходим только летом. Осенью и весной – в сапогах по колено. Про зиму даже говорить не хочется – наледь, колея, темень хоть глаз выколи. Вы ехали, сами видели, какие после паводка промоины.

Разговор на улице привлекает внимание людей. Водители автомобилей притормаживают, выдают скороговоркой: «Напишите: нет автобусов, дорог, освещения, магазина, нет вообще ничего для детей». Подтягиваются пенсионеры – семейными парами, с внуками. Рассказывают, как осваивались здесь с первых колышков, какие у поселка были перспективы по генплану…

…23-й жилой район появился в Усть-Каменогорске почти 30 лет назад по старой, еще советской, госпрограмме «Жилье-91». Предприятиям выделили на левом берегу Иртыша землю, разделили на участки. Производства помогли работникам проектами, техникой, стройматериалами. Провели линию электропередачи. Поселок из современных особняков в экологически благополучной зоне города должен был стать «нашим ответом Чемберлену» европейскому капитализму. Со временем в районе предполагались школа, детсад, стадион, ровные улицы, газоны, тротуары.

– Двадцать лет мы жаловались, просили водопровод и центральную канализацию, – рассказывает местная жительница Надежда Богатырева. – В скважинах, пробуренных на участках, вода соленая, пить невозможно. В 2012 году водопровод построили. Я сама смотрела смету: трубы из плас­тика толщиной 7 миллимет­ров, песчаная подготовка под укладку вычеркнута, колодцы посредине улицы. Кто-то смог подсоединиться, а что делать тем, у кого дом за 200–300 метров от колодца? В скальном грунте траншею лопатой не выкопаешь. Проект вроде выполнили, деньги освоили. А как людям подключаться – никто не побеспокоился…

Пенсионерка показывает на прилегающие сопки: они застраи­ваются на глазах, дома растут как грибы. Водопровод обошелся бюджету примерно в полмиллиарда тенге. Но сколько семей могут им воспользоваться? Обещанная цент­ральная канализация в райо­не вообще не появилась!

Ни тпру, ни ну

Самая больная тема – транспорт. Здесь все просто на нервах. Чис­ленность района с каждым годом растет. С учетом расположенного рядом массива дач население уже 6–7 тыс. человек, а то и больше. Но нет ни одного городского автобусного маршрута! До трассы несколько километров. Зимой во время вьюги, по морозу, в темноте эта дорога – еще тот триллер.

– 23-й жилой район является городским, но мы можем сесть только на пригородный автобус, – возмущается Зоя Дюйсенова. – Есть рейс из административного центра Уланского района поселка Касыма Кайсенова до Усть-Каменогорской автостанции. Он приходит уже переполненный, не втиснешься. Бывает, автобус идет мимо или его нет. Перевозчик на наши звонки заявляет: «Вы – район города, а у меня загородный автобус, я у вас могу не останавливаться». А как добираться на работу? Автобус один, альтернативы нет…

Ладно взрослым нелегко. Но поч­ти в каждом доме малыши, школьники. Только в ближайшей школе соседнего поселка Меновное учатся больше 20 ребятишек, остальные ездят в учебные заведения в центр города. До меновновской школы 5 км, автобуса туда нет. Осенью грязь по колено. Зимой – темень, снег, мороз. Если ребенку надо в городскую гимназию, он 2 км идет до остановки, стоит там, мерзнет. А автобуса может не быть час, полтора… Каждая поездка на занятия – страшная нервотрепка. Минувшей зимой, по словам людей, из-за снятых перевозчиком рейсов дети не раз пропускали уроки.

– Недавно приезжали две представительницы от образования, – говорит Зоя Дюйсенова. – Одна удивилась: «Разве у вас нет школьного автобуса?» До этого приезжали мажилисмены, тоже удивлялись, почему школьники не обеспечены транспортом. Мы бесконечно жалуемся, и никакой реакции. Разве это нормально?

Одно время в район вроде пустили городской маршрут, официально сообщили о работе трех автобусов. От диспетчера жители узнали всего об одном, скоро не стало и его.

Для перевозчиков такая окраи­на, как 23-й район, лишняя головная боль. Нет точных данных о пассажиропотоке, часах пиковой нагрузки, оптимальном маршруте, графике... Главное – нет заинтересованности в обслуживании окраин, где ни дорог, ни освещения, грязь, ямы, ухабы. Разве сравнишь такие рейсы с работой на чистеньких кварталах в центре города? Неудивительно, что автопарки могут пойти на любые ухищрения, лишь бы сократить затраты. Например, «сбиться» с графика, пропустив пару рейсов, заявить об убыточности. Тем более что им это ничем не грозит, кроме расторжения и так неинтересного договора.

– Мы уже сами разработали вариант автобусного маршрута, предложили его акимату, – вступает в разговор бывший инженер пенсионер Виктор Литвинов. – Можно пустить рейс в соседний поселок Меновное, там админист­рация нашего округа, школа, больница. Пассажиров много. Дальше – в центр Усть-Каменогорска, в район рынка, крупной поликлиники, железнодорожного вокзала. Всем было бы выгодно.

Район особого невнимания

Действительно, было бы выгодно, если бы не одно «но». На условной улице «акимат – население» движение все-таки должно быть встречным. Кроме инициа­тивы граждан требуется еще желание руководства города решить проблему. А вот с этим, простите за каламбур, проблема. Власть в поселке практически никто никогда не видел. По воспоминаниям жителей, один раз появился глава Меновновского округа. Походил по ухабам, возмутился отсутствием фонарей, сказал: «Как у вас темно, как вы тут живете?» Больше его здесь не видели. Дважды инициативная группа ходила на встречу с акимом Усть-Каменогорска Куатом Тумабаевым. Люди специально записывались на прием. Рассказывали про транспорт, про бездорожье, про воду и про то, что детям нужны игровые и спортивные площадки.

– Ну и видите вы хоть какой-нибудь результат? – разводят руками женщины. – Домов уже тысячи, район продолжает расти. При этом ни одного социального объекта! Здесь даже магазин не открывают, потому что дороги нет. Мы с трудом добились, чтобы у нас начали вывозить мусор. Сами взяли у коммунального предприятия бланки, сами прошли по домам. Разъяснили необходимость заключения договоров, организовали людей, собрали бумаги, отвезли менеджеру. Но на одном энтузиазме все вопросы ведь не решишь. Кто-то по-прежнему устраивает стихийные свалки, значит должна поработать полиция. Установить нарушителей, наказать. В паводок каждый раз реки, подтопления. Значит акимат должен разработать проект защиты. И таких моментов море, но ни один не решается!

Обращения о проблемах 23-го района ежегодно поступают в органы власти. У жителей на руках пухлая папка ответов за подписями руководителей всевозможных рангов. Читаешь их, и такое впечатление, что просьбы устькаменогорцев мало кого волнуют. Наложили визу, отправили для рассмотрения нижестоящим инстанциям, оттуда спустили в управления, отделы… Во всяком случае этот бумажный пинг-понг длится годами.

И ведь не скажешь, что власть отгораживается от района из-за сложностей с бюджетом. Изыскиваются же в акимате деньги, чтобы заменить на площади одну тротуарную плитку на другую или перекрыть на набережной асфальт брусчаткой...

Как пояснили в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Усть-Каменогорска, для 23-го жилого района уже разработана проект­но-сметная документация канализационных сетей, сейчас разрабатывается проект освещения поселка. Работы начнутся по мере выделения бюджетных средств. Кроме того, специализированная организация в настоящее время ведет разработку оптимальной схемы движения общественного транспорта, которая теоретичес­ки должна охватить окраинный поселок. Предусмотрены детская и спортивная площадки. Правда, все это в перспективе.

– Сколько бы мы ни обращались к нашему руководству, все заканчивается отписками, – невесело заключает Виктор Литвинов. – У нас в таких условиях дети успели вырасти, сейчас в тех же условиях внуки растут. У акимата к поселку отношение, как к пасынку. Хотя здесь живут такие же горожане.