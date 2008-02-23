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Конкурсы
23.02.2008
23 февраля 2008 г. 0:00
Конкурсы на 23.02.2008 -
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11:58
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
13:20
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
10:45
Авиационная администрация не ограничивала полеты в аэропорту Уральска
01:15
Кабинет министров Казахстана проходит серьезное испытание – политолог
00:45
Теперь не нужно предоставлять бумажные документы при наличии их электронных аналогов
00:15
Уголек дорожает
02:15
Опасения за судьбу рощи Баума в Алматы вполне обоснованы
08:49
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 июля
01:00
В тесноте и в обиде
00:00
Трудный путь к рынку
03:30
Парламент должен нести ответственность за законы
15:50
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
01:45
«Хвост» пандемии
00:30
Притяжение Дельбегетея
00:11
За сайгака ответят
00:14
Сократить нельзя оставить
01:32
Спас от огня флаг и герб
01:30
12-летний Алинур Хамзин стал лауреатом Международного детского музыкального конкурса «Славянский базар-2022»
01:27
Курица или рыба?
01:30
С иголочки!
18 июля 2022 г. 9:55
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
15 июля 2022 г. 13:52
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
13 июля 2022 г. 17:42
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
13 июля 2022 г. 18:19
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
15 июля 2022 г. 2:54
Закон Республики Казахстан
14 июля 2022 г. 11:14
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
13 июля 2022 г. 16:12
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
14 июля 2022 г. 1:30
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
13 июля 2022 г. 18:47
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
19 июля 2022 г. 14:35
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
18 июля 2022 г. 10:53
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
13 июля 2022 г. 1:15
Сто секунд до катастрофы
16 июля 2022 г. 9:00
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
15 июля 2022 г. 2:30
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
14 июля 2022 г. 17:01
Аким ВКО озвучил свою заработную плату
14 июля 2022 г. 1:15
Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы
19 июля 2022 г. 18:25
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
16 июля 2022 г. 16:45
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
13 июля 2022 г. 8:25
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 июля
14 июля 2022 г. 9:12
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 июля
29 июня 2022 г. 18:53
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
22 июня 2022 г. 10:59
45-градусная жара придет в Казахстан
30 июня 2022 г. 8:16
Таксист увёз девушку за город в Караганде
29 июня 2022 г. 13:12
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
20 июня 2022 г. 0:30
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
12 июля 2022 г. 11:54
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
20 июня 2022 г. 1:00
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
24 июня 2022 г. 18:06
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
29 июня 2022 г. 12:18
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
7 июля 2022 г. 12:07
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
30 июня 2022 г. 21:05
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
1 июля 2022 г. 0:15
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
29 июня 2022 г. 13:45
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
1 июля 2022 г. 13:50
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
26 июня 2022 г. 13:41
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
29 июня 2022 г. 1:00
Что происходит с тенге – свежие данные
7 июля 2022 г. 12:07
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
3 июля 2022 г. 10:49
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
29 июня 2022 г. 20:11
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
5 июля 2022 г. 16:34
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
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Казахстанская правда
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