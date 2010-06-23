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Конкурсы
23.06.2010
23 июня 2010 г. 0:00
Конкурсы на 23.06.2010 -
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00:05
Не все так просто
00:00
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
00:30
На вопросы о маркировке товаров в Казахстане ответил глава Комитета техрегулирования и метрологии
00:15
32 уникальных артефакта Великой степи представили в Нур-Султане
11:45
Экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев уволен из органов внутренних дел
01:30
Насколько оправданы жалобы на частных судебных исполнителей в Казахстане
13:30
Токаев поручил установить истинные причины смерти срочника в Жамбылской области
01:00
С выдающимся ученым-археологом простились в Нур-Султане
11:17
Токаев поздравил Макрона с переизбранием на пост Президента Франции
00:45
Почему теряются дети?
08:10
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 апреля
12:00
"Ворвалась, снося двери": ливни привели к серьезным подтоплениям в Туркестанской области - видео
11:05
Первая скрипка театра Ла Скала выступит в Нур-Султане
00:20
Газ не про нас?
00:00
По принципу «люди – к инфраструктуре»
13:42
Новую автобусную полосу запустили в Нур-Султане
08:28
Эммануэль Макрон переизбран на пост президента Франции
00:08
Проблемы столичных бизнесменов
00:00
Не учебная тревога
01:15
Действительно ли у частного судебного исполнителя однотипная и несложная работа?
18 апреля 2022 г. 0:19
Закон Республики Казахстан
18 апреля 2022 г. 12:54
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
18 апреля 2022 г. 10:13
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
20 апреля 2022 г. 8:37
ОСИлим ли?
20 апреля 2022 г. 20:53
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
20 апреля 2022 г. 0:00
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
19 апреля 2022 г. 1:30
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
20 апреля 2022 г. 0:30
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
20 апреля 2022 г. 11:19
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
19 апреля 2022 г. 20:31
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
18 апреля 2022 г. 15:25
Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области
20 апреля 2022 г. 0:45
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
19 апреля 2022 г. 8:29
Роналду сообщил о смерти сына
18 апреля 2022 г. 0:00
Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану – интервью с Ералы Тугжановым
22 апреля 2022 г. 12:38
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
19 апреля 2022 г. 0:15
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
18 апреля 2022 г. 13:35
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
20 апреля 2022 г. 2:00
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
18 апреля 2022 г. 17:03
Умер от бешенства спустя год после укуса собаки подросток в Туркестанской области
18 апреля 2022 г. 0:03
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
5 апреля 2022 г. 11:50
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
29 марта 2022 г. 14:40
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
10 апреля 2022 г. 9:19
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
29 марта 2022 г. 15:45
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
1 апреля 2022 г. 10:11
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
6 апреля 2022 г. 15:45
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
6 апреля 2022 г. 2:45
События в Украине привели к серьезным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
29 марта 2022 г. 18:55
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
30 марта 2022 г. 1:45
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
4 апреля 2022 г. 14:01
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
28 марта 2022 г. 19:15
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
11 апреля 2022 г. 13:11
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
8 апреля 2022 г. 17:45
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
27 марта 2022 г. 12:45
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
30 марта 2022 г. 20:11
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
26 марта 2022 г. 11:01
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
12 апреля 2022 г. 17:36
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
31 марта 2022 г. 12:10
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
6 апреля 2022 г. 12:36
Снег и дожди идут в Казахстан
15 апреля 2022 г. 0:15
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
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Казахстанская правда
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