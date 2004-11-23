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Конкурсы
23.11.2004
23 ноября 2004 г. 0:00
Конкурсы на 23.11.2004 -
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04:15
В Алматы и Алматинской области установился самый высокий уровень пожарной опасности
02:45
Крупный проект по усилению школьного образования в селах Казахстана стартует этой осенью
02:15
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
01:10
Его пламенная страсть
03:30
Не пора ли создавать международное "информационное МАГАТЭ"?
04:45
Возможность изучать казахский язык на основе национальных эпосов дает новая книга
05:15
"Космический" Алтайский край
04:00
Суицид стал уже чем-то большим, чем личное решение человека
02:04
Мы просто работаем
02:00
Массовый возврат государству неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения продолжается в Казахстане
03:45
Небо по-прежнему остается главной достопримечательностью столицы Великой степи
03:00
В Казахстане отмечается оживление как внутреннего, так и въездного туризма
03:42
Надеемся на повышение в классе
02:24
Успешный год
02:07
Дюжина уроков
01:11
#Реалити⁄⁄трансформация_VS_юзеряне
02:30
«Поплавок» субсидий: с ориентиром на базовую ставку
03:45
Каждая семья на счету
03:33
Ехали медведи на велосипеде…
03:31
Фокус на качество и доступность
26 июля 2022 г. 20:52
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
22 июля 2022 г. 8:36
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
25 июля 2022 г. 16:28
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
28 июля 2022 г. 10:26
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
22 июля 2022 г. 15:45
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
26 июля 2022 г. 17:01
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
22 июля 2022 г. 9:36
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
22 июля 2022 г. 0:30
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
22 июля 2022 г. 0:00
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
23 июля 2022 г. 15:10
Полицейский лишился должности после видео с "разборками" в Караганде
28 июля 2022 г. 16:55
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
22 июля 2022 г. 1:00
Как будет развиваться концепция "слышащего государства" в Казахстане – интервью
26 июля 2022 г. 1:00
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
23 июля 2022 г. 10:07
Гульсара Арыстанкулова назначена послом Казахстана во Франции
22 июля 2022 г. 1:15
Эксперимент с телефонным отслеживанием правонарушителей в Актобе дает первые плоды
23 июля 2022 г. 8:59
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июля
23 июля 2022 г. 15:25
Токаев и Зеленский поговорили по телефону
25 июля 2022 г. 0:30
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
22 июля 2022 г. 14:43
Катавшихся голыми на самокатах парня и девушку арестовали на 10 суток в Алматы
22 июля 2022 г. 17:08
Какие вакцины против коронавируса доступны в Казахстане
29 июня 2022 г. 18:53
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
30 июня 2022 г. 8:16
Таксист увёз девушку за город в Караганде
29 июня 2022 г. 13:12
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
12 июля 2022 г. 11:54
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
18 июля 2022 г. 9:55
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
29 июня 2022 г. 12:18
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
15 июля 2022 г. 13:52
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
7 июля 2022 г. 12:07
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
30 июня 2022 г. 21:05
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
1 июля 2022 г. 0:15
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
29 июня 2022 г. 13:45
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
1 июля 2022 г. 13:50
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
29 июня 2022 г. 1:00
Что происходит с тенге – свежие данные
13 июля 2022 г. 17:42
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
7 июля 2022 г. 12:07
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
3 июля 2022 г. 10:49
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
13 июля 2022 г. 18:19
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
29 июня 2022 г. 20:11
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
5 июля 2022 г. 16:34
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
15 июля 2022 г. 2:54
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