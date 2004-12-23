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Двухлетний ребенок упал в колодец на глазах у матери в Актюбинской области
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Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Казахстанец завоевал серебро на этапе Кубка мира по фристайл-могулу
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Находившихся в розыске граждан Узбекистана задержали в Астане
Коллапс ряда крупных банков США пока не грозит перерастанием в глобальный финансовый кризис, однако случай с Silicon Valley Bank должен быть тщательно проанализирован казахстанскими регуляторами и бизнес-сообществом
Неизвестную инфекционную болезнь обнаружили в Танзании
Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека
Материальный ущерб от землетрясений оценили власти Турции
Жанат Тусупбеков возглавил Федерацию тяжелой атлетики РК
В Семее нашли пропавшего мальчика
Ученые-энтузиасты Восточного Казахстана разработали географические атласы региона, не имеющие аналогов в стране
"Видим, что и людям, и кандидатам интересно участвовать в политической жизни Казахстана" – наблюдатели ПА ОДКБ
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Пьяный водитель снес остановку в Аркалыке
Причину смерти школьника расследуют в Алматинской области
Если мы не пойдем на выборы, то, безнадежно застряв в прошлом, останемся пешками-марионетками в чужих руках
Для продвижения казахстанского машиностроения по поручению Главы государства разрабатывается пятилетний Комплексный план развития отрасли с упором на импортозамещение, технологичность и конкурентоспособность
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Олень прибился к стаду коров и стал своим для людей
Казахстан планирует провести крупный турнир по тяжелой атлетике перед ОИ-2028
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
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Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
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Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
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Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
В Талдыкоргане на трассе столкнулись грузовик и внедорожник
Меры по повышению доходов и качества жизни населения обсудили в Жетысуской области