24 человека спасли с тонущего катера на Бухтарминском водохранилище

При шторме на Бухтарминском водохранилище с тонущего катера спасли 24 человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

17 июля около 19 часов в Уланском районе на Бухтарминском водохранилище, в трех километрах от базы отдыха «Аюда» из-за сильного ветра в 20 м/с попал в шторм и стал тонуть рейсовый пассажирский катер.

«Судно следовало от базы отдыха «Садко» в базу «Аюда». На борту находились 24 человека (21 пассажир и три члена команды).

Для спасения людей члены команды во главе с капитаном оперативно развернули спасательный плот, находящийся на катере. 21 пассажир, девять из которых дети, и команда теплохода благополучно доставлены на базу «Аюда». Состояние всех граждан удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются», – рассказали в ДЧС.

Пассажиры были размещены на базе отдыха, им оказали необходимую помощь, накормили. Вещи пассажиров были доставлены с места происшествия спасателями на берег.

Между тем в ДЧС ВКО отметили, что заблаговременно оповещали о надвигающихся сильном ветре и шторме.