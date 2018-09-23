24-летнего парня убили в Костанае

В Костанае убили парня, сообщает alau.kz.
Информацию в ДВД Костанайской области подтвердили.
"По факту убийства в Костанае 24-летнего мужчины проводится досудебное расследование по статье 99 части 1 УК РК "Убийство", — сообщили в ДВД.
Сотрудниками УВД Костаная подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания Рудного.
Информацию в ДВД Костанайской области подтвердили.
"По факту убийства в Костанае 24-летнего мужчины проводится досудебное расследование по статье 99 части 1 УК РК "Убийство", — сообщили в ДВД.
Сотрудниками УВД Костаная подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания Рудного.