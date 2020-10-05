24-летняя девушка погибла, врезавшись в отбойник на трассе в Алматинской области, передает Kazpravda.kz
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По информации Департамента полиции Алматинской области, авария произошла 4 октября около 16:00 на 209-м километре автодороги Алматы – Усть-Каменогорск.
"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Она установила, что 24-летняя жительница Алматы, следуя по трассе в северном направлении, предположительно, из-за разгерметизации переднего левого колеса не справилась с рулевым управлением и допустила наезд на металлический колесоотбойник. В результате ДТП девушка скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении.
По факту аварии начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.
Департамент полиции Алматинской области просит всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения, а также проявлять максимальную бдительность на дорогах.