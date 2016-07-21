​24 минуты понедельника. Как это было

10.49. На пульт Центра оперативного управления поступило сообщение о вооруженном нападении на УВД Алмалинского района Алматы (ул. Карасай-батыра, 109).

Как было установлено полицейскими, неизвестный, оказавшись на пропускном пункте, произвел выстрел из пистолета в сотрудника УИП полиции Мейрамбека Paxматуллаева, который в это время находился на посту. Преступник завладел его служебным автоматом Калашникова и магазином патронов. Далее, пройдя через КПП, он направился в сторону дежурной части УВД, но не сумел проникнуть через закрытую дверь. Произведя несколько выстрелов из автомата в сторону двери, также через КПП преступник выбежал на улицу. В дальнейшем полицейскими был обнаружен пистолет с глушителем и обрез гладкоствольного ружья.

Спустя несколько минут, при попытке задержать убегающего преступника, огнестрельные ранения разного характера получили сотрудники полиции Мурат Балтабек и бывший сотрудник полиции Курмангазы Сатымкулов.

Выйдя на улицу Байтурсынова, нападавший сел в автомашину марки «Тойота Камри», захватив водителя в заложники, и потребовал поехать в сторону здания ДКНБ РК по г. Алматы, расположенного по улице Байзакова, 275. По пути следования преступник увидел служебную автомашину патрульной службы и стал стрелять из автомата в их сторону. Он ранил сотрудников полиции Улана Кабылова и Серика Абильдаева.

11.05. На пропускном пункте здания ДКНБ РК по г. Алматы злоумышленник произвел выстрелы в сотрудников полиции Максата Салимбаева, который погиб на месте, и Жалгаса Кельдибаева, получившего огнестрельное ранение.

После этого недалеко от указанного места преступник выстрелил в гражданина Нуриманова, находящегося возле станции метро и на углу улиц Байзакова – Абая. А также выстрелил в военнослужащего Пограничной службы Азама­та Азимжанова. Оба они скончались на месте.

Далее нападавший завладел автомашиной марки «Лада гранта» и направился в сторону площади «Астана». В районе улиц Абылай-хана и Гоголя обстрелял служебную автомашину сотрудников полиции. Бауыржан Нурмаханбетов скончался на месте, а Тимур Бегасилов получил серьезное ранение. При этом преступник захватил табельное оружие полицейских.

В это же время сотрудник ГУ УССО по г. Алматы Аян Галиев, несший дежурство по охране здания ДГД г. Алматы, получает сообщение о перестрелке. Сотрудник полиции выбежал на улицу и применил оружие, чтобы задержать нападавшего. В ходе перестрелки Аян Галиев погибает, но успевает ранить преступника, что позволяет провести его задержание.

11.15. Стрелявший задержан. Им оказывается Руслан Алпыс­баевич Кулекбаев, 11.06.1990 г. р. В ходе операции у него изымают два пистолета. Автомат Калашникова, похищенный подозреваемым у сотрудника полиции, также был обнаружен в результате «прочесывания» места преступления.

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Как сообщает пресс-служба ДВД г. Алматы, Руслан Кулекбаев причастен к серии дерзких грабежей и разбойных нападений с использованием огнестрельного оружия.

«В ходе следствия изучение преступной деятельности задержанного за совершение тяжких преступлений в г. Алматы Р. Кулекбаева показало, что в июле 2010 года он, проследив в г. Шымкенте до дома продавщицу золотых изделий рынка, избил ее в подъезде и забрал сумку, где находились 115 тыс. тенге и сотовый телефон. По полицейской ориентировке Кулекбаев был задержан, судом было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

В 2012 году у Кулекбаева сотрудниками криминальной полиции Кызылординской области был изъят незаконно хранящийся револьвер с патронами и глушителем. За данное преступление с частичным сложением наказания в виде условного осуждения Кулекбаев окончательно был приговорен судом к лишению свободы на три года и шесть месяцев.

В местах лишения свободы за неповиновение сотрудникам исправительного учреждения, нарушения установленного режима содержания на Кулекбаева было наложено 14 взысканий», – сообщает ДВД Алматы.

В настоящее время в рамках досудебного расследования и проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий проверяется причастность Кулекбаева еще к четырем вооруженным разбойным нападениям и двум грабежам.

В ДВД сообщают, что из показаний Кулекбаева следует, что в большинстве случаев злоумышленник нападал на женщин и одиноких прохожих. Как правило, своих жертв он караулил у рынков и магазинов. В одном из эпизодов налетчик напал на пожилую женщину: сбив с ног, отобрал пакет с продуктами и свыше 100 тыс. тенге. В другом случае женщина лишилась крупной суммы в размере 500 тыс. тенге.

В ходе изучения образа жизни и связей следствием установлено, что агрессия и насилие у Кулекбаева проявлялись также в семье. Согласно показаниям супруги, на первоначальном этапе совместной жизни Кулекбаев против воли заставил ее носить хиджаб и нередко грозил расправой. Она также пояснила следователям, что ее муж постоянной работы не имел, перебивался случайными заработками.

Показания следствию дает и первая жена Кулекбаева, с которой он проживал на съемной квартире в г. Алматы после освобождения до конца 2015 года. Она также подтверждает неустойчивый характер бывшего супруга.

Также пресс-служба ДВД г. Алма­ты напоминает: «По фактам противоправных действий в отношении Кулекбаева продолжается досудебное расследование по статьям 99 ч. 2, 269 ч. 2, 380 ч. 2, ст. 255 ч. 4, ст. 291 ч. 1, 200 ч. 4 Уголовного кодекса РК. Данные факты зарегистрированы в ЕРДР УВД Алмалинского района города Алматы и ДКНБ по городу Алматы.

Кроме того, 18 июля около 3.30 утра им совершено разбойное нападение на водителя автомашины. Досудебное расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 192 ч. 2 УК РК. Спустя несколько минут им было совершено убийство молодой женщины. Досудебное расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 99 ч. 1 УК РК».