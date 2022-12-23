24 телефона не доставил заказчикам и продал курьер в Астане

Как стало известно, злоумышленник подделывал подписи покупателей в накладных, а гаджеты продавал.

Фото: polisia.kz

С заявлением в полицию Астаны обратился представитель компании по доставке товаров и сообщил, что курьер, обманув покупателей, похитил сотовые телефоны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе расследования было установлено, что работник ТОО, занимаясь доставкой товаров из интернет-магазина, не довез до клиентов 24 сотовых телефона. При этом, злоумышленник подделывал подписи покупателей в накладных, а гаджеты продавал.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 26-летнего жителя Кокшетау.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК.

"Молодой человек подвергнут домашнему аресту, выясняется его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы", - добавили в полиции.