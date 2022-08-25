240 тысяч га земли вернула в госсобственность в Мангистау партия AMANAT

Исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов в Мангистауской области провел ряд встреч с общественностью, жителями сельских округов и руководителями первичных партийных организаций, а также проверил ход строительства социальных объектов, возводящихся в рамках реализации предвыборной программы партии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Так, Асхат Оралов совместно с депутатом Мажилиса Едилом Жанбыршиным, вице-министром сельского хозяйства Абулхаиром Тамабеком, общественным деятелем Муратом Абеновым и другими членами комиссии «Жер аманаты» встретился с жителями Тупкараганского района в селе Таушык и обсудил наболевшие вопросы нехватки и деградации пастбищных земель.

По словам жителя села Амангельды Жунбасова, сегодня сельчанам негде пасти скот. При этом собственники близлежащих земель не разрешают местному населению производить выпас, поэтому стоит вопрос расширения границ пастбищ, предназначенных для личных подсобных хозяйств.

«При содействии партии AMANAT в Мангистауской области в государственную собственность возвращено 240 тысяч гектаров земли. Эта работа обязательно будет продолжена во всех регионах страны», – отметил Асхат Оралов.

В свою очередь, депутат фракции AMANAT в Мажилисе Едил Жанбыршин подчеркнул, что при содействии комиссии, в состав которой входят представители Министерства сельского хозяйства, прокуратуры, депутаты от партии, юристы, общественные деятели, журналисты, в восьми регионах в госсобственность уже возвращено более 350 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Далее исполнительный секретарь партии проверил ход строительства школы на 600 мест в селе Баскудык Мунайлинского района. Новое учебное заведение возводится в рамках реализации предвыборной программы AMANAT. После того, как школа распахнет свои двери уже в этом году, в селе решится проблема трехсменного обучения и подвоза детей в школы других сел.

Также Асхат Оралов ознакомился со строительством многоэтажных домов на 432 квартиры в микрорайоне 19А города Актау. Завершение объекта запланировано на конец текущего года. В соответствии с предвыборными обещаниями партии, жилье будет распределено среди очередников, в том числе из уязвимых слоёв населения.

Следует отметить, что на обоих объектах открыты посты партийного контроля, следящие за качеством строительства, эффективным освоением выделенных средств, соблюдением правил техники безопасности и социальным положением рабочих.

В этот же день исполнительный секретарь AMANAT встретился с руководителями первичных партийных организаций области. Сегодня в регионе действует 102 ППО, объединяющие более 16 тысяч партийцев.

«Такие встречи позволяют держать руку на пульсе, знать волнующие аманатовцев вопросы, поскольку первичные партийные организации – это основа партии, ее ядро. Кроме того, мнение рядовых партийцев будет учитываться при разработке новой Политической платформы партии», – отметил Оралов.