Законы

24/07/04 - Нормативное постановление Верховного cуда Республики Казахстан 18 июня 2004 года, № 10

О внесении изменений в постановление пленума Верховного суда Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года № 6 «О применении в судебной практике законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц» (с изменениями, внесенными постановлением пленума от 15 мая 1998 года № 5) В связи с изменением законодательства Республики Казахстан пленарное заседание Верховного суда Республики Казахстан постановляет: 1. Внести в постановление пленума Верховного суда Республики Казахстан № 6 от 18 декабря 1992 года «О применении в судебной практике законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц» следующие изменения: 1) в наименовании слова «Постановление пленума» заменить словами «Нормативное постановление», слово «граждан» — словом «физических»; 2) преамбулу изложить в следующей редакции: «Предусмотренные законодательством меры, направленные на недопущение распространения не соответствующих действительности сведений, умаляющих честь, достоинство, деловую репутацию физических и юридических лиц, являются эффективным средством защиты личных неимущественных прав и благ. В целях единообразного применения законодательства о защите чести, достоинства, деловой репутации физических и юридических лиц пленарное заседание Верховного суда Республики Казахстан постановляет:»; 3) в абзаце первом пункта 2 слова «в порядке ст. 7 ГК» заменить словами «по основаниям и в порядке, предусмотренным статьями 141, 143 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее — ГК), статьями 24 и 152 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее — ГПК)»; 4) в пункте 3 слова «В порядке, предусмотренном ст. 7 ГК» заменить словами «В порядке, предусмотренном статьей 24 ГПК и статьей 143 ГК»; 5) в пункте 4 слова «ст. 3» заменить словами «статьей 8»; 6) в пункте 5 слова «ч. 1 ст. 31 и ч. 1 ст. 38» заменить словами «, предусмотренном частью третьей статьи 55, статьей 56, частью четвертой статьи 150»; 7) в пункте 6: слова «ст. ст. 9, 143» заменить словами «статей 9 и 143»; слова «ч. 1 ст. 118 или ст. 119» заменить словами «статьями 129 или 130»; слова «ст. 89 УПК» заменить словами «статья 390 УПК»; 8) в пункте 7 слова «который в силу ст. 143 ГК» заменить словами «которых в соответствии с пунктом 2 статьи 143 ГК»; 9) в пункте 8 слова «В силу ст. 143 ГК» заменить словами «Согласно пункту 3 статьи 141 и пункту 1 статьи 143 ГК»; 10) в пункте 9: в абзаце первом слова «(ст. 41 Закона Республики Казахстан «О печати и других средствах массовой информации»)» исключить; слова «то применительно к ст. 26 ГПК суды должны» заменить словами «то, в соответствии со статьями 50 и 51 ГПК, суды могут»; в абзаце третьем слова «(ст. 25 ГПК)» заменить «(статья 50 ГПК)»; 11) в пункте 10 абзац второй исключить; 12) в пункте 15 в абзаце первом слова «и достоинство истца, суд вправе наложить на нарушителя штраф, взыскиваемый в доход государства в порядке, предусмотренном ст. 406 ГПК» заменить словами «, достоинство и деловую репутацию физического или юридического лица, ответчик может быть привлечен к административной или уголовной ответственности в порядке, предусмотренном законодательными актами». 2. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, а также является общеобязательным и вводится в действие со дня официального опубликования. Председатель Верховного суда Республики Казахстан К. МАМИ Судья Верховного суда Республики Казахстан, секретарь пленарного заседания Ж. БАИШЕВ

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